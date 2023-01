Messina. Spacciava "shaboo" nella propria abitazione, 63enne in manette - Tempostretto

Operazione dei carabinieri a Giostra

MESSINA – I carabinieri della stazione di Messina Giostra hanno arrestato, in flagranza di reato, un 63enne di origine filippina per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, durante la quale sono stati trovati 30 grammi circa di una pericolosa droga di origine orientale, meglio nota come “shaboo”, la somma di 3000 euro ritenuta verosimile provento dell’attività delittuosa, nonché svariato materiale per il confezionamento.

La droga, il denaro e tutto il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati e l’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.