 "Il mare a Contesse è inquinato da sversamenti fognari" VIDEO

“Il mare a Contesse è inquinato da sversamenti fognari” VIDEO

Redazione

“Il mare a Contesse è inquinato da sversamenti fognari” VIDEO

lunedì 08 Giugno 2026 - 10:45

Dopo l'allarme del presidente della II Municipalità, ora rilancia il consigliere comunale Libero Gioveni

“A Contesse il mare è inquinato da costanti sversamenti fognari”. Dopo l’allarme lanciato dal presidente della II Municipalità, Davide Siracusano, ora lo ribadisce il consigliere comunale Libero Gioveni, pubblicando un video girato da un residente di via del Carmine.

“Ha deciso ieri di indossare muta e bombole riprendendo questo scempio ambientale” – dice Gioveni. “Questo tratto di condotta si trova a 100 metri dalla riva proprio di via del Carmine a Contesse – prosegue il consigliere – e questi sversamenti, nonostante le segnalazioni fatte da me e dalla Circoscrizione insistono vergognosamente da circa un anno a causa del parziale funzionamento del depuratore di Mili che fa tornare indietro la fognatura trovando libero sfogo dagli sfiati della condotta. Identica condizione in sfregio all’ambiente marino si registra nella zona sud anche a Zafferia e alla Zir”.

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