Messina, spaccio di cocaina a Bordonaro

Carabinieri sorprendono e arrestano un pusher a Bordonaro

Messina – Ha 43 anni e qualche precedente alle spalle l’uomo sorpreso dai Carabinieri a spacciare cocaina a Bordonaro. Il pusher è stato notato dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Sud, ai comandi del tenente Alex Zecca, e i colleghi del Radiomobile della stazione di Bordonaro, mentre cedeva due dosi di cocaina, rispettivamente a un 41enne

e a un 23enne.

Carabinieri arrestato pusher

Inevitabile per lui a quel punto evitare il controllo dell’abitazione dove gli uomini dell’Arma hanno trovato una dose di hashish e una somma di circa 2.500 euro, ritenuta provento dello spaccio e perciò sequestrata insieme allo stupefacente. La sostanza sarà mandata ai Ris per le analisi di laboratorio. Il 43enne è invece stato ammanettato ed è agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di droga in attesa del processo per direttissima.