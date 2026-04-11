 Messina, spaccio di cocaina a Bordonaro

Messina, spaccio di cocaina a Bordonaro

Alessandra Serio

Messina, spaccio di cocaina a Bordonaro

sabato 11 Aprile 2026 - 10:41

Carabinieri sorprendono e arrestano un pusher a Bordonaro

Messina – Ha 43 anni e qualche precedente alle spalle l’uomo sorpreso dai Carabinieri a spacciare cocaina a Bordonaro. Il pusher è stato notato dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Sud, ai comandi del tenente Alex Zecca, e i colleghi del Radiomobile della stazione di Bordonaro, mentre cedeva due dosi di cocaina, rispettivamente a un 41enne
e a un 23enne.

Carabinieri arrestato pusher

Inevitabile per lui a quel punto evitare il controllo dell’abitazione dove gli uomini dell’Arma hanno trovato una dose di hashish e una somma di circa 2.500 euro, ritenuta provento dello spaccio e perciò sequestrata insieme allo stupefacente. La sostanza sarà mandata ai Ris per le analisi di laboratorio. Il 43enne è invece stato ammanettato ed è agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di droga in attesa del processo per direttissima.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Diagnosi e cura dei tumori del polmone: viaggio nella Chirurgia Toracica del Papardo VIDEO
Indaimo: “Una casa per gli artisti a Messina” VIDEO
La Pasqua 2026 tra le guerre e il bisogno di pace, lavoro e giustizia sociale
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED