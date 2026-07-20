Messina. Strada Panoramica dello Stretto al buio tra erba alta e striscie sbiadite

Il consigliere Dario Carbone solleva il caso in I Commissione e chiede un tavolo urgente con la Città Metropolitana per programmare gli interventi

Attraversamenti pedonali al buio, segnaletica orizzontale ormai invisibile e vegetazione incolta nello spartitraffico centrale. È il quadro di forte criticità che interessa la Strada Panoramica dello Stretto, una delle due arterie della zona nord quotidianamente percorsa da migliaia di veicoli. La denuncia arriva dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Dario Carbone, che ha sollevato la questione durante la seduta della I Commissione Consiliare, competente in materia di lavori pubblici, manutenzioni e illuminazione.

I problemi segnalati dai cittadini

Un intervento sollecitato dalle tante segnalazioni avanzate dai residenti e dagli utenti della strada, esasperati da una situazione di pericolo non più rinviabile. Carbone indica anzitutto gli «attraversamenti pedonali luminosi non funzionanti», aggiungendo che «di sera la strada è completamente al buio e i lampeggianti non segnalano l’attraversamento, mettendo a rischio la sicurezza di chi deve raggiungere le case e le fermate dell’autobus».

A questo si affiancano i problemi legati al verde pubblico e alla segnaletica. Il consigliere evidenzia infatti la «scerbatura dello spartitraffico centrale non realizzata da mesi» precisando che «l’erba alta riduce la visibilità e rende impossibile la manutenzione ordinaria». Inoltre, evidenzia come vi siano «strisce pedonali sbiadite» che «in più punti non sono più visibili e necessitano di essere ripitturate con urgenza».

Il nodo delle competenze tra gli enti

Nel porre l’accento sulla necessità di un ripristino della zona, Carbone precisa gli aspetti legati alle competenze territoriali. «So che la competenza diretta è della Città Metropolitana», dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia, sollecitando un’intesa tra le istituzioni coinvolte. «Ma confido in un rapido coordinamento tra Enti, anche in considerazione della duplice veste del sindaco, che è sindaco della Città e della Città Metropolitana».

La richiesta di un confronto immediato

La frequenza di transito lungo la via richiede risposte per la sicurezza stradale. «Questo è tanto più necessario perché le aree interessate sono percorse quotidianamente da migliaia di auto, ciclomotori e pedoni. Non possiamo permettere che una delle strade di accesso alla città rimanga in queste condizioni», incalza Carbone.

A fronte di questo scenario, Carbone formalizza le richieste presentate all’organismo consiliare. «Ho chiesto alla Commissione di convocare i dirigenti e i funzionari competenti per attivare un tavolo urgente con la Città Metropolitana, al fine di avere un cronoprogramma immediato degli interventi di manutenzione, sfalcio e ripitturazione, e per verificare le cause del malfunzionamento dell’impianto di illuminazione degli attraversamenti», conclude.