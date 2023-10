Messina Street Food Fest, oggi il taglio del nastro - Tempostretto

53 casette del cibo a piazza Cairoli

Al via oggi a piazza Cairoli la quinta edizione di Messina Street Food Fest. La manifestazione è promossa e organizzata da Eventivamente, d’intesa con il Comune di Messina e Confesercenti Messina. Alle 18.30 il taglio del nastro da parte del presidente di Confesercenti Messina ed amministratore unico di Eventivamente, Alberto Palella, insieme con il sindaco Federico Basile, che daranno il via all’apertura del villaggio gastronomico composto da 53 casette del cibo.

Stasera si alzerà il sipario anche sulla sesta edizione del Messina Street Fish, progetto incentrato sulla valorizzazione del pescato locale e sostenuto dalla Regione Siciliana.

Il Messina Street Fish troverà massima espressione all’interno della grande tendostruttura che ospiterà gli show cooking in programma, che avranno come tema esclusivo proprio il pesce del nostro mare, con l’obiettivo di tramandarne le tradizioni e la cultura attraverso le ricette di chef e gli interventi di qualificati esperti che ogni sera saranno protagonisti di focus tematici sull’argomento.

Alle 19 inaugurerà il Messina Street Fish lo show cooking dello chef Carmelo Ferreri, del Ristorante Corallo Lido Modica (RG) con la sua “Margherita con grani antichi siciliani, una pasta con cozze, vongole, datterino giallo e mollica atturrata”, mentre alle 21 si esibirà ai fornelli il popolare attore e chef Andy Luotto, con il piatto “L’ala lunga del gusto”, alalunga in pastella di mandorle con salsa di miele e soia.

Il ricavato di tutti gli show cooking sarà devoluto a Cirs Casa Famiglia e Mensa di Sant’Antonio. Ricco anche il programma degli spettacoli che prevede oggi a partire dalle 18.30 la musica e gli ospiti di Radio Messina Street Food Fest su FreeTime Djradio, con Alfredo Reni ed Ermy. Alle 19 via al Dj set; alle 21 le esibizioni dal vivo di Delvento e a seguire della band La Soluzione.

Orari di apertura

Giovedì 12 ottobre dalle 18 all’1, venerdì 13 e sabato 14 ottobre dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1, domenica 15 ottobre orario continuato dalle 11 all’1.

Modalità di accesso a Piazza Cairoli

L’ingresso al Messina Street Food Fest è libero. Per degustare le specialità del villaggio gastronomico bisognerà acquistare i token, che avranno un costo di 1 euro ciascuno. Su ogni casetta del cibo sarà riportato il costo in token della specialità proposta o della bevanda. A questo link tutte le specialità presenti.

Viabilità e parcheggi

Per migliorare la viabilità ed agevolare il pubblico che parteciperà all’evento, durante i giorni del 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒊𝒏𝒂 𝑺𝒕𝒓𝒆𝒆𝒕𝑭𝒐𝒐𝒅 𝑭𝒆𝒔𝒕 i parcheggi “Cavallotti” e “Fosso” saranno aperti h 24 e il parcheggio privato in via Dogali con accesso da via Ugo bassi resterà sempre aperto.

Per raggiungere l’area dell’evento è consigliabile usare mezzi pubblici e in particolare il tram che arriva proprio a Piazza Cairoli.

Per chi viene dalla Calabria senza auto, una volta sbarcato può usufruire del tram, con fermata di fronte al porto. Chi arriva a Messina in treno, una volta arrivato alla stazione centrale può usufruire del tram (solo una fermata) o percorrere 500 metri a piedi. Per chi viene dalle autostrade si consiglia di uscire a Messina Centro e utilizzare i due parcheggi di interscambio del viale Europa, oppure i parcheggi Zaera e Villa Dante, poi proseguire verso Piazza Cairoli in tram (due fermate da via Trieste) o a piedi.