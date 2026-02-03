Torre Faro: ok al progetto per risolvere i dissesti strutturali di piazza dell’Angelo

Piano da un milione di euro per salvare la piazza, approvato il documento di indirizzo alla progettazione

MESSINA – Via libera al Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per un intervento urgente di riqualificazione a Torre Faro. Al centro del progetto ci sono i gravi dissesti strutturali che hanno colpito l’estremità lato mare della piazza dell’Angelo, mettendo a rischio la stabilità dell’intera area.

Un intervento da oltre un milione di euro

L’operazione ha un valore complessivo stimato in 1 milione e 70mila euro. La necessità di questo nuovo stanziamento è emersa durante i lavori di riqualificazione già in corso. Alcuni sopralluoghi tecnici hanno infatti evidenziato criticità strutturali profonde, non previste nel piano originale, che richiedono soluzioni specialistiche di consolidamento per garantire la sicurezza.

Le soluzioni tecniche contro l’erosione

Il piano di intervento, coordinato dall’assessore Salvatore Mondello e dal responsabile unico del progetto, Giuseppe Giannetto, prevede una serie di opere geotecniche e idrauliche. In particolare, verranno realizzate nuove paratie e pareti in cemento armato per proteggere la piazza dalle mareggiate. Il progetto include anche il ripristino del terrapieno, il rifacimento della pavimentazione e il rinforzo del contromuro radente tramite apposite chiodature.

Prossimi passi per il finanziamento

L’opera non dispone ancora di una copertura economica definita. La deliberazione dà però mandato al Dipartimento Servizi Tecnici di attivare le procedure per individuare le fonti di finanziamento necessarie e avviare le fasi successive della progettazione.

