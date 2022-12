Messina-Taranto. "Buone possibilità che si giochi al San Filippo" - Tempostretto

Il direttore generale Manfredi ospite in V Commissione al Comune. Presenti l'assessore allo Sport Finocchiaro e la presidente di Messina Servizi, Interdonato. Domani la decisione della Lega Pro

MESSINA – “Campi non ce ne sono, non possiamo andare da altre parti”. A dichiararlo è il direttore generale del Messina, Lello Manfredi, ospite della V Commissione consiliare presieduta da Raimondo Mortelliti. Il caso delle condizioni del manto erboso dello stadio Franco Scoglio tiene in apprensione i tifosi in vista della gara contro il Taranto, ormai alle porte. Ma, da quanto emerso, i giallorossi dovrebbero poter giocare in casa, sia perché si lavora alacremente da giorni sia perché non ci sono altre soluzioni.

“Il manto è disastrato”

“Il manto è disastrato, non per colpa del Comune o di Messina Servizi ma per una questione strutturale”, spiega il presidente della V Commissione, Raimondo Mortelliti, prima di presentare gli ospiti. Presenti l’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro, la presidente di Messina Servizi, Mariagrazia Interdonato, e il dg del Messina, Lello Manfredi.

I richiami della Lega Pro

E apre proprio l’assessore Finocchiaro, che fa chiarezza sui richiami ricevuti dalla Lega Pro: “La prima comunicazione al Messina è stata inviata giorno 8 novembre, dopo la vittoria del 6 novembre, e si diceva che il campo non era nelle condizioni ottimali e chiedendo una serie di interventi. Prontamente l’assessore Caminiti si è confrontato con la Messina Servizi e sono partiti i lavori per il mantenimento del manto erboso. Finiti i lavori, con relazione certificata, ha piovuto per 10 giorni di fila, anche per 10 ore consecutive il giorno prima della partita. E così la gara di giorno 4 dicembre è stata disputata su un campo malmesso ma la lega pro non è entrata nel merito in quel caso. Lo ha fatto giorno 2 raccomandando di mantenere il campo in condizioni ottimali per il 18.

Per la gara del 4 è legata agli interventi precedenti. Lega Pro non vive sulla luna, sa bene che ci sono state piogge torrenziali e alluvioni. In tutto questo ci siamo resi conto dei problemi di drenaggio, che richiedono interventi per cui non bastano 10 giorni. Così si era immaginato di fare un primo step di lavori nella pausa natalizia, mentre quelli più Seri e invasivi alla fine del campionato. Non c’è stata alcuna mortificazione, la partita del 4 non è stata sfiorata dall’interesse della Lega Pro. Stiamo lavorando, ma sta piovendo ancora da una settimana”.

L’intervento della presidente di Messina Servizi

Interdonato, invece, si concentra sull’aspetto tecnico: “Per la prima volta non parlo di rifiuti ma di qualcosa con cui mi sto approcciando adesso, cioè il calcio. Messina Servizi si occupa del manto erboso dello stadio da un anno, ma abbiamo sempre riscontrato un problema strutturale di drenaggio. Accade che l’8 di novembre giunge una nota di Lega Pro e ci siamo messi subito al lavoro, tanto che il 19 dello stesso mese abbiamo già redatto una relazione dettagliata, con le foto del prima e del dopo. Qual è stato poi il problema? Le forti piogge e le partite casalinghe, quindi l’utilizzo del manto erboso per 3 partite casalinghe, hanno fatto il resto”. La presidente di Messina Servizi spiega che “indipendentemente dalla polemica che è scoppiata, perché sappiamo bene che la squadra della città deve giocare su un campo dignitoso, tenete presente che avremmo agito a prescindere, tanto che abbiamo intrapreso azioni per permettere di giocare in casa il 18. Dopo, durante la pausa natalizia, continueremo a lavorare. Abbiamo comunque riscontrato che in certe zone di campo ci saranno da fate interventi straordinari per far fronte al problema del drenaggio. Non possiamo domare gli eventi atmosferici, ma possiamo fare azioni con la massima attenzione per fare giocare la squadra al San Filippo. Ritengo ci siano ottime possibilità affinché possa farlo il 18”.

Manfredi: “Restiamo a bocca aperta nel vedere che non si trovano i canali di drenaggio”

Ma il discorso più importante sula gara di domenica prossima lo fa Manfredi: “Non abbiamo nulla da rimproverare a nessuno. Ringraziamo i consiglieri per la riunione di oggi, perché dimostrano di tenere alla squadra nonostante i risultati. Non abbiamo nulla da ridire, i lavori sono sempre stati tempestivi. Ma restiamo a bocca aperta nel vedere che non si trovano i canali di drenaggio né planimetrie in cui ci sono segnati questi tubi. Bisogna trovarli per capire se sono otturati, se esistono, come intervenire. Andando a memoria non ricordo interventi strutturali negli ultimi anni, forse anche perché la squadra non è più tornata in Serie A o B. A voler cercare il pelo nell’uovo, se il comune avesse una mappa di come defluiscono le acque sarebbe più facile. In ogni caso ci siamo adoperati per un campo neutro, ma la Lega ci permette di giocare solo in campo si leghe superiori o che hanno le certificazioni. Il primo utile sarebbe in Campania, Reggio e Palermo sono impegnati, Catanzaro e Cosenza giocano in casa, Catania è in D. E vi aggiorno: qualche minuto fa ha chiamato la Lega e domani manderanno un ispettore ma c’è poco da fare. Campi non ce ne sono e non possiamo andare da altre parti. Se dicono no siamo nei pasticci, perché non possiamo andare altrove”.