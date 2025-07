Messina. “Terrazza panoramica” fronte porto, ok al Dip

E' il Documento di indirizzo alla progettazione

Dieci giorni fa l’approvazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (Docfap), ora quello del Documento di indirizzo alla progettazione (Dip). Va avanti l’iter per il progetto “Dalla memoria al futuro: terrazza panoramica e percorsi di rinascita urbana” nell’area ex Magazzini Generali, di fronte al porto, finanziato con una dotazione di 25 milioni di euro.

Una terrazza panoramica le cui direttive per la realizzazione, i criteri e i tempi sono ora definiti dal Dip, che individua le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per ogni livello della progettazione e rappresenta la base propedeutica per l’avvio dell’opera e l’individuazione della fonte di finanziamento. L’arch. Concettina Spagnolo è stata nominata responsabile unica del procedimento (rup) per l’intervento già lo scorso 8 maggio.

Con l’approvazione del Dip, si aprono ora le porte all’attivazione di tutte le procedure finanziarie e alle successive fasi di progettazione dell’intervento.

Connessione con viale San Martino

L’idea è quella di connettere la zona degli aliscafi e il porto con Viale San Martino basso, puntando a un passaggio privilegiato attraverso l’area della Dogana, trasformando una parte del lungomare cittadino.

Non più l’I Hub, dunque, che sarà realizzato in zona Santa Cecilia bassa, ma un giardino pensile elevato a 7 metri di altezza e accessibile tramite scale e ascensori panoramici per offrire ai crocieristi, ai turisti e ai residenti una vista mozzafiato sullo Stretto e sulla Madonnina, con una base a verde fruibile da tutti.

Sul viale San Martino basso, invece, l’idea è di riprendere i marciapiedi così come si sta facendo sulle perpendicolari della parte centrale. Ma potrebbe essere l’occasione di riprendere il vecchio progetto della rambla, mai realizzato.