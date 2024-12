Messina. Torna il Natale in Teatro, l’8 dicembre inaugurazione con la “neve”

Il programma degli eventi fino al 29 dicembre

MESSINA – Dall’Eco Villaggio alla Casa di Babbo Natale, dal boss dello zucchero filato ai Xmas lab, i laboratori per bambini. Il Natale in Teatro torna e si arricchisce, dopo il grande successo dello scorso anno.

Dall’8 al 29 dicembre ci saranno elfi e mascotte, specialità culinarie e musica, ma anche tanto cinema per bambini, con proiezioni tutti i giorni e ingresso gratuito. E tra le novità anche la stand up comedy alla Sala Laudamo. Ci sarà anche uno stand ecosostenibile di Messina Servizi e dell’app Junker, per informare la città sulle giuste pratiche e la raccolta differenziata, e il Teatro del Gusto con Associbo, che curerà una serie di incontri per i cultori del cibo e del settore viti-vinicolo.

“Se le cose si fanno insieme riescono – dice il sindaco Federico Basile, che ha ricordato anche la mostra Lego, visitabile ancora per altri mesi -. L’anno scorso è stato quasi un esperimento ma ha funzionato tanto, valorizzando alcuni vicoli e facendo capire che non ci sono solo piazza Duomo e piazza Cairoli. Siamo riusciti via via a sistemare tutta la zona intorno e stiamo lavorando anche per la cabina-libreria che è un po’ acciaccata. Sono piccoli gesti ma rendono la città più fruibile, credo che questa strada sia quella giusta”.

“Vogliamo consolidare questo evento e renderlo sempre più partecipato – aggiunge il presidente dell’ente Teatro Vittorio Emanuele, Orazio Miloro -. Parlare di armonia è imprescindibile e da tempo si respira maggiore sintonia tra le istituzioni. Questo sta dando risultati. In questo caso specifico c’è anche un partner privato, l’associazione Development. Il Natale in Teatro vuole unire attrazioni per i più piccoli e per le famiglie con mostre, musica e portare alle rappresentazioni teatrali. Il villaggio si chiuderà con il classico concerto. Procediamo a piccoli passi anche per la ripresa di aree che meritano più attenzione e la stanno ricevendo. Sono due tradizioni che si coniugano, quelle del Natale e quelle del teatro. Nella Sala Laudamo ci saranno tanti spettacoli per i bambini, che magari andranno a vedere un bel film dopo aver visto la mostra Lego e aver fatto un giro nel villaggio e alla casa di Babbo Natale”.

L’inaugurazione

“Le 90mila presenze dello scorso anno sono state una grande soddisfazione – dice Cimino, di Development -. Quest’anno abbiamo voluto fare di più e per questo il villaggio raddoppia. A parte la solita galleria di casette addobbate a festa dove fa da padrone l’associazione Second Life, che coinvolge gli artisti e si concentra sul riuso e sull’artigianato, ci sarà come lo scorso anno la zona gastronomica e abbiamo confermato la presenza con tante offerte culinarie. Il vero sacrificio però lo abbiamo fatto per i bambini, che sono la vera anima del Natale. Se l’anno scorso il villaggio era quasi accennato, quest’anno abbiamo avuto il tempo per rilanciare con decisione. I bambini avranno di tutto e chiedo a tutti di partecipare all’inaugurazione perché… nevicherà. Non lo dimenticheranno mai. Ma ci saranno anche giostre, il boss dello zucchero filato, magia e laboratori per piccini e grandi. Ci saranno ospiti particolari, compresa la nostra mascotte speciale. E non sottovalutiamo il villaggio dell’eco sostenibilità, un tema fondamentale e per cui abbiamo avuto la collaborazione di Messina Servizi, di Albatros, del Minutoli-Cuppari, e di tanti partner”.

“L’anno scorso abbiamo pensato alle scritte nelle vie perché non illuminano e basta, ma diventano un simbolo di identificazione – conclude l’assessora Liana Cannata – . Hanno funzionato anche sui social, coinvolgendo molti giovani. Ed è attraverso iniziative come queste del teatro, lavorando insieme, che si può far avvicinare i giovani ai luoghi di cultura”.

Infine il sovrintendente Gianfranco Scoglio: “Questa iniziativa rivitalizza una parte del centro storico e noi abbiamo collaborato con la nostra attività teatrale. Non a caso abbiamo, ad esempio, lo Schiaccianoci, a tema natalizio ma anche green per com’è stato realizzato. Ci auguriamo che partecipino tanti giovani, per questo stiamo pensando a tariffe agevolate per loro. Abbiamo anche musical, il festival del cinema, è un cartellone costruito per andare di pari passo col villaggio di Natale. Ci sarà anche un concerto sinfonico importante con il maestro Attardi. Insomma, siamo contenti e speriamo sempre di migliorarci. Abbiamo un Natale importante e spesso Messina è in grado di dare un’offerta culturale di alto profilo”.