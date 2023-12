Messina. Torna un dolce per la mensa di Sant'Antonio - Tempostretto

Per la festa dell'Immacolata

MESSINA – “Perché non portiamo un dolce tutti nello stesso giorno?”. Nasce così un progetto che negli anni è diventato tradizione.

L’8 dicembre, festa dell’Immacolata, apre un periodo che porta naturalmente alle festività del Natale: si fa l’albero, si fa il Presepe e si comincia a pensare di più a stare in famiglia, agli incontri. Tornano i figli, tornano i nipoti che sono via per motivi di studio o di lavoro.

Esistono, però, famiglie che per vari motivi vivono momenti di difficoltà e per questo devono ricorrere alle numerose realtà di aiuto che abbiamo in città. Una struttura che da anni prepara pasti caldi e dona borse a famiglie con bambini è la Mensa di s. Antonio che ha sede in via Ghibellina, ingresso laterale del Santuario. Nonostante il lavoro dei numerosi volontari e le offerte dei benefattori, non sempre ai pasti si aggiunge la frutta. Figuriamoci il dolce!

Ecco, quindi, che quell’idea di portare un dolce tutti nello stesso giorno permette di aggiungere qualcosa in più in un giorno di festa. Festa che vede nelle nostre tavole dolci fatti a mano o comprati nelle bellissime pasticcerie della città. Si tratta di donare dolci (torte, biscotti, caramelle, merende etc) in Mensa, portare la nostra parte insomma. Il dolce assume in questo contesto un significato che va oltre, che diventa partecipazione, calore, condivisione. Si tratta di dare un sorriso in un giorno di festa.

I volontari saranno presenti davanti all’ingresso di via Ghibellina dalle ore 9 alle 17:30.

