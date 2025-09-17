Messina tra discariche a cielo aperto, fogne e la bellezza da riscoprire

I rifiuti non autorizzati diventano il simbolo di una tendenza a calpestare la bellezza della città. A deturparla

di Marco Olivieri

MESSINA – Se nel 2024 a imperversare è stato il tema dell’acqua che non c’era, quali sono stati i tormentoni dell’estate 2025 a Messina? Le fogne, con sversamenti di liquami a mare, e le discariche a cielo aperto. Il primo problema è legato allla necessità di affrontare in modo strutturale le tante anomalie che condizionano la città, tra rete idrica colabrodo e situazioni allarmanti sul piano igienico-sanitario da monitorare. E le continue segnalazioni al nostro giornale diventano il termometro di quanto l’emergenza sia diffusa.

E, nel mese di agosto, così l’assessore Nino Carreri ha replicato al consigliere Libero Gioveni: “Amam e l’amministrazione comunale ribadiscono che è in corso un piano di manutenzione e monitoraggio costante che interessa la rete fognaria, gli impianti di sollevamento e i torrenti cittadini. Gli interventi, programmati secondo una pianificazione puntuale, vengono eseguiti e rendicontati con regolarità. Attualmente l’azienda è impegnata in attività di pulizia delle condotte fognarie, manutenzione degli impianti di sollevamento distribuiti sul territorio comunale e verifiche sui torrenti”.

Non parliamo poi del secondo argomento: le discariche a cielo aperto nel segno dell’abbandono dei rifiuti in strada. L’estate 2025 ha visto un boom di segnalazioni al nostro numero 366 872 6275. Non a caso l’abbiamo definita una piaga sociale. Una vera e propria “malattia”, sul piano del comportamento, con danni enomi all’ambiente, all’igiene e alla qualità della vita. Una patologia, con tanto di reato penale. Il simbolo di una tendenza a calpestare la bellezza della città.

Messina rischia d’affondare nel disprezzo di ogni cittadino che non si sente parte di questa comunità

Sono tantissimi gli attentati alla bellezza di Messina, negli ultimi sessant’anni, tra orrori edilizi e scelte folli sul piano dell’armonia degli spazi e della qualità della vita. E, in un contesto segnato dal degrado, si comprende fino in fondo quanto odio e indifferenza verso il territorio ci siano nella scelta di buttare un sacchetto d’immondizia per strada. O nell’inquinare, violentando i nostri mari.

Dal degrado delle periferie ai professionisti “zozzoni”

Così il vero tema è dare un futuro alla città. E i rifiuti non autorizzati fanno parte di una malattia alimentata pure dall’assenza di giustizia sociale e dal disinteresse antico nei confronti delle periferie e di tante zone considerate marginali. Da qui la tendenza a deturpare i colli e ogni spazio di bellezza il salto è quasi immediato. Non esistono spazi comuni e pubblici da preservare. Il tutto senza dimenticare Ia categoria, ancora più colpevole, dei professionisti “zozzoni” e della borghesia parassita di Messina. In generale, la città rischia d’affondare nel disinteresse e nel disprezzo di ogni cittadino che non si sente parte di questa comunità.

Il futuro di Messina

In questa fase, quando la spada di Damocle del possibile avvio dei cantieri per il ponte sullo Stretto rischia di mettere in ginocchio una città già con una viabilità davvero complicata, deve essere chiara la posta in palio. L’obiettivo che deve accomunare amministratori e cittadini è quello di agire perché ci sia un futuro. E, prima di una rinascita economica e sociale, seppure urgentissima, occorre partire dalla cura del territorio. La mancanza d’amore per Messina genera mostri, tra degrado e incuria.

