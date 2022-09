Messina. Traffico urbano, la rivoluzione è servita: il 7 in Aula l'assessore Mondello svelerà il Piano - Tempostretto

Tra le novità l’ampliamento dell’attuale Isola pedonale che ruota intorno al Duomo. E poi la zona a traffico limitato...

MESSINA – Il Consiglio torna in aula con due importanti sedute, nell’arco di un paio di giorni. I riflettori sono puntati più sulla seconda riunione, a livello di opinione pubblica, considerato che sarà illustrato il Piano destinato a ricoluzionale la mobilità cittadina. Andiamo con ordine. Lunedì, 5 settembre, è in programma una seduta orgente, fissata alle 14, l’Assemblea sarà chiamata a ratificare una delibera di Giunta dello scorso 9 agosto inerente una variazione urgente del Bilancio di previsione 2022-2024. All’ordine del giorno figura anche il riconoscimento di tre debiti fuori bilancio. Il Consiglio tornerà in aula mercoledì 7 settembre alle 15 per dar vita ad una seduta aperta. La richiesta è stata avanzata dall’assessore ai Servizi territoriali ed urbanistici Salvatore Mondello.

GLI OBIETTIVI DEL PIANO

Nel corso della riunione sarà illustrato il Piano generale del traffico urbano (Pgtu), importante strumento di pianificazione del traffico finalizzato ad ottenere una serie di obiettivi che spaziano dal miglioramento delle condizioni di circolazione e di sicurezza stradale, al risparmio energetico ed al miglioramento della mobilità pedonale e ciclabile. Il tutto passa dall’incremento di aree pedonali urbane, zone a traffico limitato, aree a velocità ridotta e percorsi pedonali e ciclabili continui e protetti. In questo contesto va inserito il miglioramento del trasporto pubblico locale. Ad illustrare le novità sarà l’assessore Mondello. Tra esse, l’ampliamento dell’attuale Isola pedonale che ruota intorno al Duomo. Sarà allungata lungo la via I Settembre per collegarsi all’area commerciale della città, piazza Cairoli e viale S. Martino. Questa dovrebbe essere la prima tappa di un percorso destinato a cambiare il volto del centro storico della città. I tempi non saranno lunghi anche in considerazione del fatto che l’Amministrazione comunale in aula non incontrerà ostacoli potendo contare su un’ampia maggioranza. Superata la prima fase, si penserà all’attuazione delle Zone a traffico limitato. Tanti gli interrogativi, ai quali una prima risposta sarà data dall’assessore Mondello in Consiglio. Il dibattito, certamente, proseguirà anche dopo che sulla seduta consiliare sarà calato il sipario.

