Messina. "Un amore di Natale", applausi al teatro Annibale per "Terra di Gesù" - Tempostretto

“Solo a Natale”, atto unico di Francesco Certo, recitato da soci e amici dell’associazione “Terrà di Gesù”, ha aperto la settima edizione di “Un amore di Natale”. La storia, andata in scena al Teatro Annibale, narra di un medico in pensione che si nega al mondo non potendo accettare la dipartita della moglie, che cambierà opinione alla visione di un presepe vivente “siciliano”.

A seguire, l’esibizione del Dance Center di Ester Isaja con l’intervento di Giada Minissale, i Fikissimi con brani del loro repertorio, la danzatrice Rosanna Gargano, il violinista enfant prodige Federico Pellitteri, il poeta Renato Di Pane e la cantante Barbara Arcadi, tra gli altri. La serata si è conclusa con Riccardo Pirrone che ha eseguito il brano del cardiologo messinese “E tu mi rispunnirai amuri amuri”.

Per tutti gli artisti applausi a scena aperta da una platea attenta, calorosa e numerosa. La regia è stata di Gianni Rizzo, l’evento è stato presentato dalla giornalista Marina Bottari.

I proventi andranno al mantenimento del Centro Buon Pastore, che segue 250 bambini bisognosi di Messina e della Casa della Misericordia struttura d’accoglienza h 24, progetti targati “Terra di Gesù”.

