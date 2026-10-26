Messina, un tetto “green” per il mercato Zaera

La prima commissione ha votato sì all'atto di indirizzo per proporre il progetto nell'ambito del bando Horizon: ecco cos'è

MESSINA – Il mercato Zaera con un tetto totalmente “green”, per unire bellezza e sostenibilità, grazie a un progetto europeo. È questa l’idea votata favorevolmente in mattinata da 14 dei 20 consiglieri presenti nella seduta odierna della prima commissione consiliare. Il presidente Calogero Brancatelli ha inserito infatti all’ordine del giorno il progetto Horizon, invitando l’assessora Liana Cannata, la presidente dell’Istituto nazionale di Bioarchitettura Anna Carulli, il dottor Dino Alessi, funzionario del Dipartimento Politiche Europee, e il presidente della quarta circoscrizione Renato Coletta.

Cos’è Horizon

Ma cos’è il progetto Horizon? Si tratta del bando “Vivace Bando Horizon NEB 2026/03”. L’acronimo NEB sta per New European Bauhaus, il programma europeo sulla transizione ecologica. Il bando in questione è incentrato sulla ricerca e sullo sviluppo di soluzioni innovative per la riqualificazione, in chiave sostenibile ed estetica, di spazi verticali. Quindi strutture come facciate, tetti o edifici che cambiano aspetto, per unire i principi di sostenibilità, inclusività e bellezza. Il bando è aperto dal 5 maggio 2026 e chiuderà l’1 dicembre.

Dopo un intervento dell’assessora Cannata, che ha chiesto il confronto e la condivisione di eventuali altre idee oltre al mercato Zaera ai consiglieri, Alessi ha spiegato i dettagli del progetto europeo. Ha sottolineato come “la copertura finanziaria sia del 100%” e che si tratta “di fondi diretti con bando pubblico”. E ancora: “Horizon mira a coniugare sostenibilità ambientale, estetica residenziale e inclusione sociale. Le proposte ammesse a finanziamento saranno 3”. La dotazione finanziaria sarebbe di 5 milioni di euro qualora una singola proposta venisse ammessa. E quindi, in questo caso, quella del mercato Zaera.