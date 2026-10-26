Piazza Cairoli, via ai lavori per la rimozione della “tarigghia” VIDEO

Oggi la delimitazione dell’area di cantiere e da domani la demolizione vera e propria della grande griglia di ferro

Nuovo cantiere a piazza Cairoli. Le reti arancioni hanno fatto irruzione questa mattina sia lato monte che lato valle. Sono iniziati i lavori per la rimozione della “tarigghia”. A 20 anni dalla sua realizzazione Messina dirà definitivamente addio alla grande griglia in ferro che sovrasta i binari del tram.

Oggi gli operai sono stati impegnati nella delimitazione dell’area di cantiere, da domani inizierà la demolizione vera e propria. Ci vorranno circa una decina di giorni per rimuovere l’imponente struttura.

Questi lavori rientrano nel più ampio progetto di riqualificazione della linea tranviaria avviato da Atm nel 2024. Così come il restyling dell’isola pedonale del viale San Martino e i lavori di piazza della Repubblica.