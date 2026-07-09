Messina, “urgenti gli interventi igienico-sanitari nella III Circoscrizione”

Il consigliere Alessandro Cacciotto invoca un secondo ciclo di deblatizzazione, oltre a disinfestazione e derattizzazione

MESSINA – “Urgono interventi igienico-sanitari su tutto il territorio della Terza Circoscrizione. Diversi Villaggi e Quartieri della Terza Circoscrizione sembrano essere tagliati fuori dal secondo ciclo di deblattizzazione comunicato, a mezzo stampa, dalla Messina Servizi Bene Comune. Rispetto al primo ciclo di deblattizzazione tante zone della Terza Circoscrizione non sono contemplate nel secondo programma. Siamo ad estate inoltrata e tanti cittadini lamentano, giustamente, una situazione incresciosa”. A sostenerlo è il consigliere del III Quartiere Alessandro Cacciotto, di Fratelli d’Italia.

“Inoltre non è accettabile che alla Circoscrizione, a differenza del passato, non sia più trasmesso alcun programma in termini di interventi igienico-sanitari riguardanti il territorio. Oltre infatti la deblattizzazione, urge un intervento a tappeto su tutti i territori di derattizzazione e disinfestazione per non parlare degli interventi di scerbatura. Mi auguro che l’amministrazione comunale provveda urgentemente”, conclude Cacciotto.

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