Appuntamento venerdì 10 luglio in via Tommaso Cannizzaro

Venerdì 10 luglio 2026, dalle 17 alle 20, da Funside Messina, in Via Tommaso Cannizzaro

47, si terrà l’incontro Mondi in sequenza. Manga, storia del pensiero e forme dell’umano, dedicato al

rapporto tra manga, filosofia, animazione giapponese e immaginari contemporanei.

L’evento nasce dall’idea che manga e anime non siano soltanto forme di intrattenimento, ma anche

mondi narrativi capaci di far emergere domande sull’identità, sulla trasformazione del sé, sulla politica,

sull’apocalisse e sulle forme dell’umano. Attraverso immagini, personaggi, città future, eroi robotici e

scenari di crisi, la cultura visuale giapponese offre infatti un laboratorio sorprendente per pensare

questioni che attraversano da secoli la storia della filosofia.

L’evento sarà aperto da due spunti di riflessione. Alberto Colombo, ricercatore dottorale al

Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali dell’Università di

Messina, discuterà il tema dell’identità trasformativa tra autenticità e incanto nei mondi virtuali.

Nicola Polloni, professore associato di filosofia medievale al Dipartimento di Civiltà Antiche

e Moderne dell’Università di Messina, proporrà invece una lettura di Tommaso d’Aquino a Neo-Tokyo,

interrogando il rapporto tra filosofia medievale e apocalissi manga.

Ospite principale dell’incontro sarà Marco Pellitteri, sociologo dei media e dei processi culturali e

comunicativi, professore associato di media e comunicazione all’Università la Xi’an Jiaotong-Liverpool

di Suzhou, in Cina, e tra i più importanti studiosi di manga, anime e cultura pop

giapponese in prospettiva internazionale. Tra i suoi libri recenti figurano Immaginario pop asiatico

(con A. Messina, IPS, 2026), Goldrake dalla A alla U (Rai Libri, 2024), e I manga (Carocci, 2021).

Nel suo intervento, Pellitteri accompagnerà il pubblico in un percorso tra robot giganti, immaginari

politici, figure dell’eroismo e inattese risonanze filosofiche dell’animazione giapponese.

L’incontro si concluderà con una tavola rotonda su “Manga e filosofia”, con la partecipazione di Luna

Romano, Santi Iovino e dello staff di Funside Messina. Sarà un momento di confronto aperto con

il pubblico, pensato per discutere il manga come linguaggio, esperienza generazionale, oggetto

culturale e spazio di immaginazione teorica.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.