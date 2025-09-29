Messina. La vergogna di Vico San Cosimo, la discarica che si riforma sempre

Periodicamente Messina Servizi bonifica e puntualmente gli incivili tornano all'opera

MESSINA – Una montagna di sacchetti, cartoni e rifiuti di ogni genere, abbandonati sempre nello stesso punto, accanto al cancello laterale dell’Istituto Ainis.

Non c’è pace per Vico San Cosimo, la strada che costeggia il Gran Camposanto e il Mercato Vascone, trasformata da troppo tempo in una micro discarica a cielo aperto.

Il rimuovi e riforma: un ciclo infinito

Non è un episodio ma un ciclo vizioso che si ripete con regolarità esasperante. Periodicamente, gli operatori di Messina Servizi intervengono per bonificare l’area, rimuovendo la “montagna” di sporcizia. Un’azione di pulizia che si rivela un palliativo di brevissima durata.

L’angolo, infatti, torna a riempirsi con la stessa velocità con cui viene liberato, a causa di una minoranza di cittadini che, ignorando le regole della raccolta differenziata e del decoro urbano, continua ad abbandonare illegalmente i propri scarti. Questo comportamento non solo danneggia l’immagine e l’igiene della città, ma rappresenta anche un grave atto di mancanza di rispetto verso i residenti e i passanti.

Un malcostume diffuso

La situazione in Vico San Cosimo è l’emblema di un malcostume diffuso che affligge molte zone messinesi. Lungo la via ci sono anche altri punti in cui i sacchetti di rifiuti sono lasciati in maniera sporadica, ma è quell’angolo a rappresentare il focolaio principale e la ‘micro discarica’ più persistente.

L’urgenza di soluzioni definitive

Di fronte a questa insopportabile perseveranza nell’inciviltà, appare ormai evidente che la semplice pulizia non è sufficiente. È urgente un cambio di strategia per spezzare questo circolo vizioso. L’unica soluzione appare la videosorveglianza fissa, l‘installazione di telecamere (o “fototrappole”) è la soluzione più invocata per cogliere sul fatto gli sporcaccioni. Solo l’identificazione e la successiva sanzione dei responsabili può avere un reale effetto deterrente.

Finché i pochi incivili continueranno ad avere la meglio sul lavoro di pulizia e sul rispetto della maggioranza, zone come Vico San Cosimo rimarranno l’immagine della vergogna di una città che merita ben altro.

