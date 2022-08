Messina verso la Vara, gli appuntamenti di oggi - Tempostretto

Si parte col trasferimento dei Giganti da Camaro Superiore e Camaro Inferiore

Le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale, nell’ambito della rassegna “La Vara di Messina. Una storia di fede lunga 500 anni” edizione 2022, dedicata a Franz Riccobono, in collaborazione con il Gruppo Storico della Vara e dei Giganti ed il contributo di Associazioni culturali, prevedono oggi alle ore 7, il trasferimento dei Giganti e del cammello da Camaro Superiore a Camaro Inferiore; dalle ore 9 alle 13, a Palazzo Zanca, ufficio postale distaccato di Poste Italiane per l’emissione di un francobollo dedicato alla “Processione della Vara e dei Giganti di Messina” appartenente alla serie tematica “Le festività” proposto dal Circolo Filatelico Peloritano. Verrà utilizzato un annullo “Primo giorno” e saranno in vendita uno speciale folder e altri prodotti filatelici legati all’emissione del francobollo.

Per le mostre da oggi sino a lunedì 29, “Storia e Fede a Messina”, esposizione filatelica e di cartoline d’epoca a cura del Circolo Filatelico Peloritano e dell’arch. Nino Principato. Alle ore 19, conferenza del prof. Antonino Sarica “La Vara dalla Storia alla Gastronomia: il racconto del Cuneo e i piatti del Mezzagosto messinese”, a cura dell’Associazione “Antonello da Messina”. – Cerimonia di consegna alla Mostra Permanente della Vara e dei Giganti della gigantografia fotografica della Vara del 1959 e foto sul Mezzagosto del fotografo Agostino Saya.

La conferenza, programmata all’Arena Cicciò del Palacultura, in caso di avverse condizioni metereologiche, si svolgerà alla stessa ora presso l’Auditorium del Palacultura.