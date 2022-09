Messina. Verso le elezioni, ecco come potrà votare chi è positivo al Covid - Tempostretto

Richiesta via mail tra il 15 e il 20 settembre

In occasione delle prossime consultazioni elettorali del 25 settembre 2022, gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di Messina, sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid, possono esprimere il voto presso il proprio domicilio presentando tra il 15 e il 20 settembre, a uno dei seguenti indirizzi servizioelettorale@pec.comune.messina.it elettorale@comune.messina.it oppure la documentazione sotto elencata:

a) una dichiarazione, corredata da copia del documento di identità, in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio medesimo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale , in data non anteriore all’11 settembre 2022, che attesti l’esistenza delle condizioni previste dal decreto-legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per Covid)

Non verranno prese in considerazione le richieste presentate con allegato il solo esito del tampone in quanto non sufficiente per richiedere l’esercizio del voto a domicilio.