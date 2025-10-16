Messina. Via al Sud Innovation Summit 2025, il programma

La due giorni al Papardo

Si apre ufficialmente il Sud Innovation Summit 2025 – “AI for Future”, che il 16 e 17 ottobre trasformerà Messina nel cuore pulsante dell’innovazione del Mezzogiorno. Nato dalla visione dell’imprenditore messinese Roberto Ruggeri e promossa dall’associazione Sud Innovation Aps con l’importante supporto del Comune di Messina e del sindaco Federico Basile, riunirà oltre 100 relatori, imprese, università e istituzioni per un confronto multidisciplinare sull’impatto concreto dell’intelligenza artificiale nei settori chiave dell’economia e della società.

Più che un semplice appuntamento annuale – oggi tra i più rilevanti a livello nazionale per chi guarda al Mezzogiorno come laboratorio di trasformazione tecnologica – il Sud Innovation Summit si conferma una piattaforma permanente di connessione, capace di far dialogare mondi che spesso restano lontani — impresa, ricerca e pubblica amministrazione — in un ecosistema che genera valore e crescita.

“La forza del Summit non risiede solo nei numeri o nella partecipazione di leader nazionali e internazionali,” dichiara Roberto Ruggeri, fondatore del movimento Sud Innovation e del Summit. “Sta nella capacità di agire come piattaforma permanente: non si esaurisce con le due giornate a Messina, ma continua nella costruzione di relazioni tra startup, investitori e territori, nella produzione di dati e analisi. È un’infrastruttura culturale e relazionale che lavora tutto l’anno per consolidare fiducia e generare continuità. L’obiettivo è sempre stato chiaro: dimostrare che grandi realtà innovative possono nascere qui, con le giuste connessioni e gli strumenti adatti — e ispirare altri a costruire le proprie.”

Con la partecipazione delle principali realtà tech nazionali e internazionali – tra cui Banca Generali, Google Cloud, Intesa Sanpaolo, Mastercard, Microsoft, Sky, Tim, Uber e l’innovation partner PwC Italy – e oltre 7.000 partecipanti attesi tra presenza fisica e digitale, la due giorni vedrà presentazioni, tavole rotonde, seminari, una esposizione tecnologica, un Villaggio Risorse Umane e spazi dedicati alla formazione avanzata.

AI for Future: i temi dell’agenda 2025

La nuova agenda 2025, qui online, si sviluppa attraverso un ecosistema di spazi e momenti distinti ma complementari. Al centro c’è la Plenaria, dove si alternano keynote, tavole rotonde e interventi istituzionali dedicati a intelligenza artificiale, governance e società digitale, con un focus sui processi trasformativi che stanno ridisegnando infrastrutture, territori e comunità.

Tra gli ospiti di questa edizione, anche Matteo Mille (Microsoft Italia), Daryoush Goljahani (Google Cloud), Giovanni Todaro (IBM), Federico Aguggini (Intesa Sanpaolo) e Giuliano Noci (Politecnico di Milano), insieme a rappresentanti di Enel, TIM, Poste Italiane, Nvidia, Banca Generali, Crédit Agricole, Invitalia e CDP Venture Capital. Un confronto tra industria, finanza e accademia che metterà al centro il ruolo dell’AI come motore di competitività, innovazione e sviluppo sostenibile.

Accanto al palco principale, l‘esposizione tecnologica rappresenta la vetrina dell’innovazione: un’area espositiva dove startup, imprese, università e centri di ricerca presentano soluzioni nate nel Sud e connesse ai network nazionali e internazionali.

Parallelamente, il Villaggio Risorse Umane diventa un luogo di incontro tra giovani talenti e aziende, dedicato a orientamento, formazione e nuove opportunità di lavoro nel digitale.

Completano la struttura le tavole rotonde tematiche – o verticali – sale e percorsi di approfondimento che si svolgono in contemporanea alla plenaria e ospitano seminari, dibattiti e laboratori pratici dedicati ai diversi ambiti dell’economia dell’innovazione: Intelligenza Artificiale Avanzata, Tecnologia per l’Agricoltura e per il Cibo, Programmazione, Design, Educazione Finanziaria, Tecnologia per le Risorse Umane – Tecnologia per l’Educazione e Futuro del Lavoro, Tecnologia per il Settore Legale, Tecnologia per il Marketing, Media ed Economia dei Creatori, Gestione del Prodotto, Imprenditoria, Nuove imprese ed Ecosistemi dell’Innovazione, Sostenibilità, Tecnologia per il Turismo, Donne e Guide nel Settore Tecnologico”.

Ad arricchire il programma, due sessioni speciali – umanistiche e scientifiche – dedicate ai progetti di ricerca più innovativi dell’Università di Messina: dall’AI per la diagnostica, la sicurezza sismica e la guida autonoma, fino alla transizione digitale nelle scienze umane e al diritto dell’innovazione.

Un programma che unisce ispirazione, formazione e reti di contatti, offrendo uno spazio di confronto concreto tra pubblico e privato, grandi e giovani aziende.

16 ottobre

10:00 Apertura lavori

Roberto Ruggeri (Sud Innovation)

10:10 – Saluti Istituzionali

Federico Basile (Sindaco di Messina), Nello Musumeci (Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare) e Giovanna Spatari (UniMe)



10:10 – “Tecnologia, cultura e competenze: la chiave per un’Italia competitiva e sostenibile”

Matteo Mille (Microsoft Italia)

11:00 – Keynote IBM

Giovanni Todaro (IBM)

11:20 – “Il Motore invisibile della rivoluzione AI: dal cloud ai foundation models”

Daryoush Goljahani (Google Cloud)

11:40 – “AI: dal disordine all’esattezza”

Federico Aguggini (Intesa Sanpaolo) e Giuliano Noci (PoliMi)

12:00 – “AI & Viaggi: la destinazione ti trova prima che tu parta”

Antonio Laveneziana (Airbnb), Marco Sprizzi (Expedia) e Stefano Arossa (WeRoad)

12:40 – “Da New York a Bari: tracciare il valore di una destinazione, transazione per transazione”

Saverio Mucci (Mastercard)

13:00 -14:30 – Pausa pranzo

14:30 – “Oltre l’immaginazione: l’AI come compagna creativa”

Federico Perazzi (ex Meta, Adobe, Disney, Bending Spoons)

14:50 – “Chi accende il futuro: energia, reti, regole e intelligenza artificiale”

Gioacchino Bellia (Enel), Luigi D’Amore (TIM), Giulia Di Giovanni (Poste Italiane) e Alfredo Patria (Nvidia)

15:20 – “AI in Italia: una Corsa a Due Velocità?”

Maria Ameli (Banca Generali) e Leonardo Del Mecio (Crédit Agricole)

15:45 – “AI & Policy: chi mette il turbo all’ecosistema”

Massimo Calzoni (Invitalia), Giorgio Ciron (InnovUp), Giuseppe Donvito (P101) e Francesco Ottier (CDP Venture Capital SGR)

16:20 – “AI & Capitali: dove mettiamo i soldi nel 2026”

Amedeo Giurazza (Vertis), Daniele Serra (Ventive), ed Emanuele Torlonia (Italian Angels for Growth)

16:45 – Sud Innovation Champions Final

17 ottobre

10:00 – Presentazione Rapporto Sud Innovation 2025

Daniela Baglieri (UniMe), Antonio Messeni Petruzzelli (Politecnico di Bari) e Roberto Ruggeri (Sud Innovation)

10:10 – “AI & Infrastrutture strategiche: il Ponte e il futuro dell’Area dello Stretto”

Federico Basile (Comune di Messina), Pietro Ciucci (Stretto di Messina S.p.A.) ed Edoardo Rixi (Eurolink)

10:40 – “AI, Regole e Diritti: chi governa davvero l’algoritmo?”

Oreste Pollicino (Bocconi, AI Task Force UE), Valeria Lazzaroli (ENIA) e Antonio Maria Tambato (AgID)

11:00 – “L’innovazione che unisce le persone”

Vincenzo Tanania (Pwc Italy)

11:20 – “AI su larga scala: prodotti, fiducia e processi che decidono il mercato”

Miriam Bastianello (Odoo), Nicoletta Besio (Trustpilot), Fausto Dassenno (Subito) e Alessandro Marcello (Alibaba)

12:00 – “AI e Potere: chi guida davvero il cambiamento?”

Arcangelo Di Balsamo (Google Cloud), Andrea D’Onofrio (Microsoft) e Ludovica Scarfì (IBM)

12:30 – “AI & Learning Revolution: from Classrooms to Careers”

Märt Aro (DreamApply) e Peter Fagerström (Educraftor)

13:00-14:30 Pausa pranzo

14:30 – “Future of Money: algoritmi al comando?”

Giuseppe Cardullo (Mastercard), Matteo Concas (Banca Generali), Alessandro Onano (Moneyfarm)

15:10 – “AI Custom vs General Purpose: perché l’AI che funziona è un mix”

Pierpaolo D’Odorico (Datapizza)

15:30 – “Oltre il telecomando: Come l’AI sta creando la TV personale”

Federico Sisinni (Sky TV)

16:10 – Mezzogiorno Valley: innovazione tra imprese, cultura e territori

Mariarita Costanza (MACNIL), Gennaro Di Cello (Entopan – Calabria) e Luca Tesauro (Giffoni Innovation Hub – Campania)

16:50 – Chiusura lavori e saluti finali

Roberto Ruggeri (Sud Innovation) e Federico Basile (Comune di Messina)