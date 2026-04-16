 Baracca in legno all’Annunziata: così è stata restaurata la casetta costruita nel 1909 VIDEO

Baracca in legno all’Annunziata: così è stata restaurata la casetta costruita nel 1909 VIDEO

Silvia De Domenico

Baracca in legno all’Annunziata: così è stata restaurata la casetta costruita nel 1909 VIDEO

giovedì 16 Aprile 2026 - 13:00

È l'unica testimonianza storica delle costruzioni post terremoto a Messina. Ecco cosa prevede il progetto

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una casetta di legno nel quartiere dell’Annunziata. Una baracca storica, l’unica rimasta in piedi fra quelle costruite subito dopo il terremoto del 1908. Il legno più scuro è quello risalente al 1909 appunto, mentre quello più chiaro è stato aggiunto per sostituire le parti deteriorate dal tempo e dagli incendi.

restauro baracca storica annunziata

Il progetto di restauro conservativo

La storica baracca dell’Annunziata è stata restaurata. I lavori sono ancora in corso ma è già evidente l’intervento di restauro conservativo fatto finora. L’ufficio commissariale al Risanamento della baraccopoli di Messina ha deciso di riportarla ai suoi caratteri originari per restituirle un valore storico e simbolico. L’idea originaria era quella di trasformarla in una casa-museo.

restauro baracca storica annunziata

“Mantenuta l’originalità del sistema costruttivo dell’epoca”

Abbiamo visitato gli spazi interni ed esterni della baracca insieme al progettista e direttore dei lavori Dario La Fauci. “Si è fatto un capillare rilievo di tutti gli elementi, legno per legno”, ha spiegato l’architetto. “Si è cercato di mantenere quelli che avevano una consistenza e potevano essere recuperati, rispetto a quelli che sono stati danneggiati da un incendio o deteriorati dal tempo. Abbiamo mantenuto, ove possibile, la massima originalità del sistema costruttivo dell’epoca”, ha concluso La Fauci.

restauro baracca storica annunziata

I lavori sono agli sgoccioli

Procedono a buon ritmo i lavori di restauro conservativo della storica baracca all’Annunziata. L’impresa sta procedendo con interventi di restauro per quelle parti originarie che pur in cattivo stato di conservazione possono ancora essere recuperate, mentre là dove non è possibile mantenere gli elementi originari si stanno sostituendo con altri uguali per forma, dimensioni e materiali. Tutti gli elementi che risultano successivi alla costruzione originaria nel post terremoto del 28 dicembre del 1908 sono stati rimossi. Ecco come si presentava la baracca prime dei lavori di restauro.

restauro baracca annunziata

Ecco la baracca prima dei lavori

La baracca in legno, risalente al 1909 è una preziosa testimonianza storica delle strutture realizzate per dare ricovero alle famiglie rimaste senza casa. Nelle intenzioni originarie i baraccamenti in legno costruiti in quei mesi dovevano essere ripari provvisori ma sono rimasti in piedi per decenni. Nella baracca dell’Annunziata sono evidenti successive alterazioni e superfetazioni e l’obiettivo del restauro è riportarla ai suoi caratteri originari restituendole il valore storico e simbolico.

Ad eseguire i lavori è l’impresa Eurocostruzione di Oliveri. Il costo dell’intervento è di 64 mila euro.

Vedi qui la galleria fotografica

restauro baracca annunziata
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Un commento

  1. Domenico 16 Aprile 2026 14:13

    Soldi sprecati, potevano comprare una casa e assegnarla a chi ne aveva bisogno.

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