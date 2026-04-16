Termina ai quarti l’avventura del Team Scaletta alla Final Eight di Coppa Italia

A Genzano le biancazzurre subito eliminate, l'Atletico Foligno cala il pokerissimo, rete della bandiera di Annalisa Foti

Si conclude al primo turno delle Final Eight di Coppa Italia il percorso del Team Scaletta, superato dall’Atletico Foligno al termine di una gara segnata da episodi sfavorevoli e da una difficoltà, per le ragazze di coach Cernuto, nel reagire ai momenti chiave del match. Una partita amara e condizionata da numerosi episodi per la squadra di coach Cernuto, che però può comunque guardare con orgoglio al proprio percorso: per il secondo anno consecutivo, il Team Scaletta si conferma tra le migliori otto formazioni italiane del secondo massimo campionato di futsal femminile. La fase finale si è giocata al PalaCesaroni di Genzano.

Team Scaletta – Atletico Foligno 1-5

L’avvio è incoraggiante per la formazione messinese, che costruisce la prima occasione con Foti, brava a tentare una spettacolare girata volante di tacco senza però inquadrare la porta. Sul ribaltamento di fronte arriva la doccia fredda: Castagnoli approfitta di un pallone perso in uscita e batte Martino per il vantaggio umbro. Lo Scaletta prova a reagire immediatamente. Marchetta dialoga con Foti, entra in area e viene atterrata, ma tra lo stupore generale la coppia arbitrale lascia correre. Le messinesi continuano a tenere il pallino del gioco e trovano anche il gol con Foti, abile a prendere il tempo all’avversaria e a insaccare, ma la rete viene annullata per un fallo, a giudizio dei fischietti, in fase di smarcamento della pivot. La squadra di Cernuto non si abbatte e costruisce un’altra grande occasione con Manti, che però si fa ipnotizzare da Proietti nell’uno contro uno. Nel momento migliore dello Scaletta arriva un altro episodio sfavorevole: a tre minuti dall’intervallo, su azione da corner, Mastrini calcia verso la porta, il pallone rimbalza sul parquet, colpisce la gamba di Martino e termina in rete per il 2-0. Nel finale di primo tempo, con il baricentro sbilanciato in avanti più per rabbia che per lucidità, lo Scaletta subisce anche il terzo gol: Foti protegge palla, ma Zelli la sposta fisicamente, arbitri che questa volta non fischiano e assist per Mastrini per la doppietta personale.

L’inizio della ripresa è segnato da un altro episodio decisivo. Dopo appena quattro minuti, Firrincieli è costretta a uscire per infortunio, Napoli scala al centro e Zelli si invola contro la pivot della squadra messinese, già ammonita e costretta a evitare il contatto. Il primo arbitro fischia fallo, ma dopo le proteste ospiti il secondo direttore di gara estrae il giallo, lasciando lo Scaletta in inferiorità numerica. La sfortuna si accanisce ulteriormente: poco dopo, su un cross di Zelli, il pallone carambola su Manti e termina in porta per lo 0-4. A quel punto la gara si indirizza definitivamente, con il Foligno che trova anche la quinta rete con Ferroni. Nel finale, a tre minuti dalla sirena, arriva almeno il gol della bandiera per il Team Scaletta, firmato da Foti, che fissa il punteggio sul definitivo 5-1.