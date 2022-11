Messina. Via Don Blasco, domani l'apertura di un nuovo tratto - Tempostretto

Completate le fasi di verifica

MESSINA – Alla presenza del sindaco Federico Basile, del vicesindaco e assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici Salvatore Mondello, della direzione lavori e dei tecnici comunali, sarà ufficialmente aperto domani, mercoledì 16 novembre, alle ore 10.30, il tratto della nuova via Don Blasco via Maregrosso/via Bonsignore. Un nuovo tassello viario che punta a decongestione il traffico cittadino, ponendo le basi per il complessivo riassetto della mobilità della zona. Nei giorni scorsi sono state effettuate le fasi di verifica da parte dei tecnici della mobilità urbana, propedeutiche alla completa apertura dell’incrocio semaforico.

