Messina. “Villaggio dell’Accoglienza” a largo Minutoli: 8 gazebo per i croceristi

Via a tracciamento degli stalli, montaggio dei gazebo e avviso per le assegnazioni

Prende forma il progetto per trasformare Largo Minutoli nel cuore dell’accoglienza per i croceristi in arrivo a Messina. La Giunta comunale ha formalizzato e integrato i piani già anticipati il mese scorso in Commissione, che puntano a creare un “villaggio dell’accoglienza” per gli 800mila passeggeri in scalo nel 2025.

L’obiettivo è quello di offrire un supporto agli operatori locali del settore, garantendo loro continuità e visibilità in uno spazio organizzato.

Otto gazebo

Il fulcro del progetto è l’installazione di otto gazebo con il marchio “Città di Messina Visit-ME”, che andranno a comporre il “villaggio”. Questi stalli standardizzati (3×3 metri), forniti dal Comune, saranno posizionati nella parte sud di Largo Minutoli, vicino al Palazzo del Catasto, per garantire una visibilità uniforme a tutti i concessionari.

Gli otto spazi saranno così distribuiti:

Uno stallo sarà dedicato alle attività promozionali istituzionali del Comune di Messina e della Città Metropolitana.

Due stalli saranno riservati agli operatori del trasporto turistico privato (bus, trenini, cavalli) che già operavano nell'area.

Cinque stalli verranno assegnati tramite un avviso pubblico a operatori economici (tour operator, servizi di prenotazione e assistenza turistica, vendita escursioni) interessati a operare nel "villaggio", offrendo anche tour ed escursioni legate al circuito "Esplora Me".

La delibera, subito esecutiva, definisce anche gli aspetti economici per i concessionari, stabilendo un canone unico patrimoniale di 462 euro e un tributo Tari di 210 euro.

La giunta Basile dà ora mandato ai dipartimenti comunali competenti per l’attuazione pratica del progetto, dal tracciamento degli stalli al montaggio dei gazebo e alla pubblicazione dell’avviso per le assegnazioni.