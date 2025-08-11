 Messina. Violenza sessuale a Piazza Cairoli, Basile: "Vicinanza alla giovane vittima"

Redazione

lunedì 11 Agosto 2025 - 11:48

Il sindaco condanna l'episodio e sottolinea: "La nostra deve rimanere una comunità sicura"

MESSINA – Il sindaco Federico Basile commenta il caso della violenza sessuale nei pressi di piazza Cairoli con vittima una quindicenne. “Un episodio gravissimo quello denunciato a Messina. Come sindaco, ma prima ancora come padre, esprimo la mia totale condanna e la piena vicinanza alla giovane e alla sua famiglia. Confido pienamente nel lavoro delle forze dell’ordine che stanno già operando per fare piena luce e assicurare alla giustizia i responsabili”.

Conclude il sindaco: “L’amministrazione comunale seguirà la vicenda con massima attenzione, pronta a garantire ogni forma di supporto necessario. Messina deve essere e restare una comunità sicura”.

