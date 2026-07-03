 Messina, virale foto dell'Agorà sporca. Sembrava munnizza invece era IA

Messina, virale foto dell’Agorà sporca. Sembrava munnizza invece era IA

Alessandra Serio

Messina, virale foto dell’Agorà sporca. Sembrava munnizza invece era IA

venerdì 03 Luglio 2026 - 11:14

Un tool IA modifica l'area inaugurata ieri e l'immagine diventa virale sui social dei messinesi

C’è voluto poco perché facesse moltissime visualizzazioni l’immagine dell’Agorà dello Stretto al buio invasa di rifiuti. L’immagine, risultata modificata con un tool IA, è diventata in poco virale sui social grazie alle condivisioni di molti messinesi, alcuni increduli mentre altri erano convinti della autenticità dello scatto.

Tanti messinesi ci sono cascati

In realtà non ci sono dubbi che la foto è stata modificata, come confermano gli uffici comunali e un rapido sopralluogo sul posto. Il fatto che in tanti ci siano cascati però, accompagnando la foto con commenti come “era previsto” o “ve lo avevo detto” rende conto di quanto i messinesi siano tristemente rassegnati alle cattive abitudini. Invece l’Agorà dello Stretto, inaugurata ieri dopo anni in cui l’area dell’ex Fiera è rimasta negata alla città, è ancora pulita. Almeno per oggi.

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