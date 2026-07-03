 Festivalmax, Pezzali celebra “Gli anni” d’oro del Messina al Franco Scoglio VIDEO

Festivalmax, Pezzali celebra “Gli anni” d’oro del Messina al Franco Scoglio VIDEO

Silvia De Domenico

Festivalmax, Pezzali celebra “Gli anni” d’oro del Messina al Franco Scoglio VIDEO

venerdì 03 Luglio 2026 - 10:30

Due serate di musica, di ricordi e di vita. Un concerto karaoke che ha fatto cantare e ballare tutto lo stadio per più di due ore

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Due serate di musica, di ricordi e di vita. Max Pezzali ha fatto ballare e cantare tutto lo stadio per più di due ore. I fan sono arrivati a Messina da tutta la Sicilia e dalla Calabria. Festivalmax ha ripercorso i più grandi successi del cantante e fatto rivivere ricordi, storie, amicizie e amori. Un concerto-karaoke anni ’90 presentato a distanza da una clip di Amadeus. E sul palco a fare da scenografia c’erano i simboli di quegli anni: il Motorola, la cassetta, la nintendo, l’autoradio e l’insegna ad onda che rievoca quella del Festivalbar.

max pezzali

L’omaggio alla maglia giallorossa

A metà concerto la sorpresa e l’omaggio agli anni d’oro del Messina. Sul palco una panchina con le maglie giallorosse. E sul maxischermo i volti dei calciatori e dell’allenatore che hanno fatto la storia della squadra. Un momento di grande emozione per tutto il Franco Scoglio, tifosi e non.

max pezzali

La proposta di matrimonio in mezzo al prato

Non è mancata la proposta di matrimonio in mezzo al prato. Un cartellone con la caricatura di Max Pezzali e il simbolo degli 883 con la scritta: “Mi vuoi sposare?”. Due ragazzi si abbracciano e si baciano applauditi dai fan che affollavano il prato gold.

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