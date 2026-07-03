Festivalmax, Pezzali celebra “Gli anni” d’oro del Messina al Franco Scoglio VIDEO

Due serate di musica, di ricordi e di vita. Un concerto karaoke che ha fatto cantare e ballare tutto lo stadio per più di due ore

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Due serate di musica, di ricordi e di vita. Max Pezzali ha fatto ballare e cantare tutto lo stadio per più di due ore. I fan sono arrivati a Messina da tutta la Sicilia e dalla Calabria. Festivalmax ha ripercorso i più grandi successi del cantante e fatto rivivere ricordi, storie, amicizie e amori. Un concerto-karaoke anni ’90 presentato a distanza da una clip di Amadeus. E sul palco a fare da scenografia c’erano i simboli di quegli anni: il Motorola, la cassetta, la nintendo, l’autoradio e l’insegna ad onda che rievoca quella del Festivalbar.

L’omaggio alla maglia giallorossa

A metà concerto la sorpresa e l’omaggio agli anni d’oro del Messina. Sul palco una panchina con le maglie giallorosse. E sul maxischermo i volti dei calciatori e dell’allenatore che hanno fatto la storia della squadra. Un momento di grande emozione per tutto il Franco Scoglio, tifosi e non.

La proposta di matrimonio in mezzo al prato

Non è mancata la proposta di matrimonio in mezzo al prato. Un cartellone con la caricatura di Max Pezzali e il simbolo degli 883 con la scritta: “Mi vuoi sposare?”. Due ragazzi si abbracciano e si baciano applauditi dai fan che affollavano il prato gold.

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