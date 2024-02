Messina-Virtus Francavilla. Modica: “Godiamoci il momento ma non illudiamoci”

Le dichiarazioni al termine della gara dei due allenatori e dell'esordiente Piana. Il mister sul mercato: "Abbiamo questi e con loro lavorerò"

MESSINA – “Abbiamo fatto 15 minuti molto buoni dove avevamo avuto il doppio vantaggio, siamo stati un po’ allegrotti e pensavamo la partita fosse facile e abbiamo abbassato ritmi e intensità – così Giacomo Modica allenatore dell’Acr Messina in sala stampa al termine della partita – Preso il 2-1 abbiamo avuto timore e questo deve insegnare che non bisogna abbassare la guardia essere concentrati e colpire. Sono stati bravi quelli del Francavilla a non mollare mai, nel finale nonostante l’espulsione ci abbiamo creduto fino in fondo”.

Sull’evoluzione della partita prosegue: “Bravi anche i subentrati e il gol di Frisenna è stato un capolavoro che ci ha regalato i tre punti, vittoria sofferta ma molto meritata. Come squadra ci siamo ben comportati, Dumbruvanu catapultato dentro era con noi da pochi giorni, Zona con noi da poche settimane anche, il portiere Piana ha fatto il suo dovere. Son contento per come si stanno applicando e divertendo in campo, ognuno si può giocare la sua. Il problema di Emmausso dovrebbe essere solo una contusione per aver preso una ginocchiata. Sono dispiaciuto che non abbia fatto gol Ragusa ma è sulla buona strada, ha fatto due penetrazioni importanti, deve sbloccarsi e ripartirà alla grande”.

Situazione in classifica e mercato

“Siamo contenti di stare allungando sulla zona calda – prosegue Modica – ma non mi illudo, è giusto sognare ma dobbiamo pensare che non abbiamo fatto niente di straordinario. Siamo in una situazione ibrida se ti scivola il piede due volte ti ci ritrovi invischiato nella zona retrocessione. Il primo step da raggiungere resta la salvezza. Viviamola serena e tranquilla e perché no sognando. Godiamocelo questo momento favorevole, ma ricordiamo che servono 41-42 punti. Il mercato? Ci ha offerto questi giocatori, ce li siamo presi e con questi lavoreremo. Sono giocatori che possono dare un contributo sostanzioso e non sono secondi a nessuno, lo zoccolo duro ce l’ho dall’inizio e son felice di allenarli. Civilleri lo stiamo portando a condizione, mentre Firenze tra febbre, viaggi e nascita del figlio è fermo da tre settimane”.

Edoardo Piana, portiere Acr Messina all’esordio tra i professionisti: “Sicuramente sono molto emozionato, è stata una partita dura e non mi aspettavo all’esordio di vincere con l’uomo in meno. È stata una partita determinata da vari momenti con pressione alterna delle due squadre, l’importante era portare casa la vittoria. Non mi aspettavo che Frisenna da lì facesse gol e sono stato tra i primi ad esultare e non è una cosa che succede tutti i giorni. Fumagalli non l’ho sentito prima della partita mi ha lasciato tranquillo, non mi aspetto niente. Continuerò a lavorare e sarò a disposizione della squadra e del mister”.

Dichiarazioni dell’allenatore della Virtus Francavilla

Così Roberto Occhiuzzi l’allenatore della Virtus Francavilla in conferenza stampa: “Per i primi 20 minuti leggevamo male le situazioni, il Messina ha meritato quei due gol di vantaggio poi noi abbiamo giocato come l’avevamo preparata ed eravamo più pungenti meritando a nostra volta il pari. In superiorità abbiamo provato a vincerla, sul terzo gol un errore nostro in gestione, nel pre gara ho detto che vorrei vedere ogni tanto qualche pallone volare fuori dallo stadio, quello era il momento giusto forse per farlo. Noi abbiamo caratteristiche ben precise e non ci siamo mai abbassati a ridosso della nostra area, partita ben studiata da entrambe le parti. Si era messa in discesa poi per noi ma c’è stata questa situazione che ha regalato la vittoria al Messina”.

