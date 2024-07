Messina Volley, coach Trimarchi: “Conferma motivo di vanto. Procederemo per tappe”

Per dare concretezza alle proprie ambizioni, il club del presidente Rizzo ripartirà dal tecnico santateresino

MESSINA – Conferma in panchina per il Messina Volley. Sarà ancora coach Francesco Trimarchi a guidare la formazione messinese.

La scorsa stagione, il tecnico di Santa Teresa, è subentrato in corsa all’inizio del girone di ritorno, distinguendosi per risultati e prestazioni, tanto da ottenere la riconferma e poter progettare, insieme allo staff tecnico, il prossimo campionato.

Tra le esperienze passate di Trimarchi, da ricordare quelle maschili con il Letojanni in Serie B (anno della promozione in A3), con la Pallavolo Messina in B1 e con il Team Volley in Serie C. In ambito femminile, nella Messana Tremonti in Serie C.

Menzione di merito anche per le esperienze istituzionali all’interno dello staff tecnico della Fipav Messina, nella qualità di responsabile del CQT, qualifica che attualmente detiene nell’ambito maschile e in cui, nella passata stagione, si è distinto grazie al secondo posto conquistato nel corso della Finale Regionale del Trofeo dei Territori.

Si programma, in attesa di definire i dettagli

“Devo ringraziare la dirigenza – commenta coach Trimarchi – e, in particolare, il presidente Mario Rizzo per questa opportunità. La passata stagione è stato un mezzo anno per conoscerci; ci siamo rincontrati per fare dei ragionamenti e vedere se fosse opportuno continuare. Perciò, sono contento di essere su questa panchina, storica per la città di Messina, e avere questo ruolo per me motivo di vanto. Contestualmente, sarà da stimolo a fare bene; cercherò di portare il mio contributo”.

“Arrivare in corsa è sempre complicato – prosegue il tecnico – ma per me è stato utile, visto che ero fermo da tempo. E’ ovvio che cominciare dalla prima giornata ha tutto un altro effetto. Siamo già in programmazione e stiamo definendo alcuni dettagli che per me sono importanti sia dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista tecnico-tattico. Abbiamo tanta voglia di cominciare e il primo obiettivo sarà quello di riprendere confidenza con la palestra e, di conseguenza, diventare una squadra. Poi, dopo diverse evoluzioni, punteremo a crescere. Per me è fondamentale il lavoro settimanale in palestra. Preferisco fare settimane di qualità e poi vedere ciò che viene dopo. Dunque, massima concentrazione nel costruire un squadra che possa lavorare bene in palestra”.

