Messina Volley, il 21 agosto l'apertura del Centro sportivo - Tempostretto

Prenderanno l'avvio, il prossimo 21 agosto le attività

MESSINA – Dal 21 agosto, presso la palestra del “PalaRescifina“, prenderanno l’avvio le attività del Centro Sportivo del Messina Volley. Interessate le giovani atlete di età compresa tra i 5 e i 17 anni.

Punto di partenza del settore giovanile giallo-blu, il centro sarà completamente gratuito per quindici giorni, fornendo servizi sportivi ed opportunità di socializzazione a simpatizzanti e a tutti coloro che vogliano affacciarsi nel mondo della pallavolo. Al contempo, riprenderanno le attività delle “giovani leonessine” già tesserate.

Cuore dell’attività della società messinese, il settore giovanile costituisce il serbatoio per la prima squadra che milita nel Campionato di interesse nazionale di Serie C.

A dirigere gli allenamenti saranno i tecnici del Messina Volley: Mario Russo, Domenico Rizzo, Nicholas Amagliani, Michela Laganà, Giorgia De Grazia, Valentina Sorbara e Sara Arena.

Il ds Mario Rizzo: “Attenzione per il settore giovanile”

“Il Messina Volley – dichiara il direttore sportivo giallo-blu Mario Rizzo – conferma la propria attenzione per il settore giovanile, preparando un percorso formativo e didattico sempre di maggiore qualità che mira a formare atlete idonee per campionati sempre più di alta categoria. Il centro giovanile si pone l’obiettivo di inserire nuove atlete negli organici delle squadre giovanili e preparare la ripresa per quelli già tesserati”.

