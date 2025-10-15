Messina Youth Talks, storie e testimonianze dei giovani per riscoprire le “relazioni” umane

Via alle candidature per studenti e speaker. L'evento il prossimo marzo: ecco come funzionerà

MESSINA – Parte ufficialmente il progetto Messina Youth Talks, una giornata interamente dedicata ai giovani e alle loro storie, a idee e testimonianze. L’obiettivo dell’evento, organizzato dall’assessorato alle Politiche Giovanili di Liana Cannata, è quello di coinvolgere gli studenti e gli under 35 in un confronto con cui si punta ad avviare nuove relazioni. Quelle relazioni che, in un mondo di iperconnessione digitale, mancano invece a livello umano.

E se i giovani vanno messi al centro del futuro della città, l’idea dell’assessorato è di farlo a partire dal Messina Youth Talks. Si terrà il 16 marzo 2026 dalle 9 alle 13.30 al PalaCultura. Ma di fatto si parte da oggi, 15 ottobre, con un call per studenti e potenziali speaker, che potranno candidarsi per parlare sul palco, proponendo la loro storia. Le migliori saranno selezionate entro novembre e da dicembre partiranno degli incontri preparatori, con focus su storytelling e public speaking.

Cannata: “Vogliamo dare voce ai giovani”

L’assessora Cannata, durante la conferenza di presentazione, ha spiegato che il format punta a dare “voce ai giovani, che potranno candidarsi da oggi tramite una call rivolta agli under 35. Avranno la parola il 16 marzo al PalaCultura, per un’iniziativa che mette al centro i giovani. La nostra strategia vuole renderli parte attiva di una comunità. Vogliamo dare loro un palcoscenico per ascoltare le loro idee, i loro pensieri, e permettere loro di confrontarsi e dibattere”.

Cardile: “Dialogo porta a pensiero critico e connessioni”

Al fianco dell’assessora Cannata per quest’evento c’è Dario Cardile. Docente alla 24Ore business school e alla SUMAS di Milano, esperto di strategie digitali e innovazione, con una carriera ventennale in aziende internazionali, nonché fondatore di Wise Edu e di Wise Gate, Cardile porterà la propria esperienza con fondi e startup sul piano di innovazione, sostenibilità e human centricity. Nel suo intervento ha posto l’accento sulle relazioni: “I giovani devono ritrovarsi e capire come ricreare queste relazioni. Il tema è proprio questo, le relazioni, con l’obiettivo di stimolare il dialogo e creare una comunità unita, che porti a un pensiero critico diverso e a connessioni continue tra scuola e territorio. Sarà dalle 9 alle 13.30, si potrà partecipare sua come studenti sia come speaker. Entro l’8 dicembre ci si potrà iscrivere e saranno selezionati i candidati con le storie migliori”.

Presente anche Raimondo Mortelliti in qualità di presidente della quinta commissione, che tra i temi ha anche le politiche giovanili: “Questa è un’occasione unica di scendere in campo e va raccolta. È un’opportunità che viene data a Messina”. L’iniziativa sarà estesa alle scuole di tutta l’area metropolitana.

Come candidarsi

Da oggi è aperta la call per la selezione degli speaker: gli studenti e le studentesse interessati potranno candidarsi entro il 15 novembre 2025 inviando la propria proposta di speech (con messaggio chiave e breve video di presentazione) tramite modulo online https://forms.gle/ToSN6GwdCaMyKQij7.

Tutte le persone interessate a prendere parte all’iniziativa potranno iscriversi gratuitamente tramite Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-messinayouthtalks-relazioni-1683070000679.