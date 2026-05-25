 S. Salvatore di Fitalia. Quorum per Pizzolante, alle urne con la più anziana e più giovane tra i votanti

S. Salvatore di Fitalia. Quorum per Pizzolante, alle urne con la più anziana e più giovane tra i votanti

Alessandra Serio

S. Salvatore di Fitalia. Quorum per Pizzolante, alle urne con la più anziana e più giovane tra i votanti

lunedì 25 Maggio 2026 - 12:09

Quorum raggiunto per l'unico candidato sindaco che viene riconfermato e sceglie una maniera simbolica di andare alle urne

San Salvatore di Fitalia – Alle 18,30 di domenica 25 maggio i votanti erano già oltre il 58% degli aventi diritto alle elezioni amministrative 2026 del comune nebroideo di San Salvatore di Fitalia.

Quorum raggiunto e immagine simbolica

Tanto è bastato al sindaco uscente Giuseppe Pizzolante per avere la certezza della rielezione a sindaco, essendo l’unico candidato. Un risultato atteso anche alla luce del dato di cinque anni fa quando il quorum arrivò al 97% dei votanti. Certo del riconoscimento dei suoi concittadini, Pizzolante ha scelto perciò una modalità altamente simbolica per andare alle urne, entrando al seggio con la più giovane e la più anziana delle votanti. La prima ha compiuto 18 anni soltanto qualche giorno fa, la seconda ha 105 anni portati benissimo ed è andata a votare con orgoglio, mano per mano col suo primo cittadino.

La squadra di Pizzolante

Pizzolante è sostenuto da una lista di consiglieri comunali fortemente rappresentativa della componente giovanile del centro nebroideo ed ha indicato assessori Valentino Lollo e Alessandro Cancilia.

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