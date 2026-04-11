Messina Servizi: “In via Lucia Natoli gli abitanti gettano di tutto in strada tutti i giorni”

Dopo ogni bonifica effettuata tornano puntualmente le discariche. Con un aggravio di costi per tutti i cittadini

MESSINA – In riferimento alle segnalazioni relative all’area di via Lucia Natoli, in prossimità dell’isolato 13, Messinaservizi è intervenuta con una nota per “chiarire il funzionamento del servizio e la natura delle criticità riscontrate”. A sottolineare la situazione di degrado era stato l’ex garante per l’infanzia, Angelo Fabio Costantino, con una denuncia-sfogo sui social.

“Nell’area interessata, come previsto per l’Area Nord, il servizio di raccolta dell’indifferenziato viene regolarmente effettuato ogni venerdì, secondo calendario – spiega Messinaservizi – così come avviene in tutta la città. La differenza, in questo caso, è legata alla modalità di conferimento dei rifiuti: nell’area si registra un accumulo quotidiano dovuto a conferimenti non conformi, che non rispettano né il calendario né le corrette modalità di differenziazione”.

“Area trasformata in discarica abusiva”

“Questo comporta – prosegue la municipalizzata – che, nel giorno previsto per il ritiro dell’indifferenziato, l’intervento degli operatori non si configuri come una normale attività di raccolta porta a porta, ma come una vera e propria operazione di rimozione di accumuli che, di fatto, rendono queste aree assimilabili a discariche abusive. Gli operatori, pertanto, nel giorno di servizio provvedono non solo alla raccolta dell’indifferenziato, ma anche alla rimozione dei rifiuti conferiti in modo improprio, al fine di ripristinare condizioni minime di decoro urbano. Diverso è il caso dei rifiuti ingombranti, che non rientrano nel servizio ordinario e richiedono interventi dedicati di bonifica straordinaria, con l’impiego di mezzi e squadre specifiche, organizzati periodicamente”.

“Inciviltà diffusa anche in altre zone”

“Nella giornata odierna, come ogni settimana, è stato effettuato il ritiro dell’indifferenziato con contestuale rimozione dei rifiuti abbandonati (nella foto di copertina). Per la giornata di domani, sabato 11 aprile, era già programmato un intervento di bonifica straordinaria per la rimozione degli ingombranti presenti nell’area. Situazioni analoghe si riscontrano anche in altre zone della città caratterizzate da elevata criticità operativa, come Case Zancle, dove il servizio è regolarmente attivo ma si confronta con accumuli che si ripresentano nel tempo”, continua Messinaservizi.

Case Zancle

“È importante evidenziare che queste situazioni comportano un impiego aggiuntivo di uomini, mezzi e risorse, con conseguenti costi a carico dell’intera collettività. Analogamente, il conferimento improprio di rifiuti indifferenziati contenenti materiali riciclabili incide negativamente sulla qualità della raccolta e determina un ulteriore spreco di risorse recuperabili. Messinaservizi Bene Comune continua a garantire il proprio impegno attraverso il lavoro quotidiano degli operatori e delle squadre dedicate agli interventi straordinari, assicurando il ripristino delle condizioni di decoro urbano anche in contesti particolarmente complessi”, continua l’azienda partecipata.

Case Zancle dopo la bonifica di oggi

“Il rispetto delle modalità di conferimento – conclude Messinaservizi – resta una condizione fondamentale per garantire l’efficacia del servizio, tutelare il decoro urbano e contenere costi che, in casi come questi, finiscono inevitabilmente per gravare su tutta la comunità. Ciò che in queste aree continua sistematicamente ad accadere è inaccettabile rispetto a una Città in cui grazie all’impegno e al rispetto delle regole da parte della stragrande maggioranza dei cittadini, si sono raggiunti risultati. Il mancato rispetto delle regole di pochi mortifica non soltanto l’impegno dei cittadini rispettosi delle regole, ma anche il lavoro delle centinaia di donne e uomini della Messinaservizi Bene Comune che quotidianamente profondono il loro impegno per una Città pulita, ordinata e rispettosa dell’ambiente in cui tutti viviamo”.