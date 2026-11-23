La mattina di pulizia e il ruolo del torrente

L’associazione Messina Attiva ha promosso una nuova giornata di pulizia sulla spiaggia di Pace, portando via oltre 232 chili di rifiuti nonostante una mattina grigia e con qualche pioggerella. Sul bilancio della raccolta, i promotori hanno evidenziato come l’arenile continui a riservare brutte sorprese: “Dove non sembrava esserci molto, la spiaggia riesce sempre a sorprenderci, anche se in modo negativo”.

Nel raccontare l’andamento della mattinata, l’associazione ha spiegato che il quadro trovato sul posto era diverso rispetto ai giorni precedenti: “Durante il sopralluogo di qualche giorno fa, avevamo notato un’abbondante presenza di spazzatura sulla spiaggia. Tuttavia, al nostro arrivo questa mattina, ne abbiamo trovata di meno, probabilmente a causa di qualche mareggiata che ha portato via gran parte dei rifiuti in mare”.

Nonostante l’effetto delle onde, i volontari hanno comunque riempito sacchi per più di 232 chili, collegando buona parte di quel materiale al corso d’acqua locale: “Nonostante ciò, siamo comunque riusciti a raccogliere più di 232 kg di rifiuti, gran parte dei quali proveniva dal torrente di Pace, che trasporta acqua dal monte al mare, portando con sé anche numerosi rifiuti”.

Polistirolo, plastica e prossimi appuntamenti a dicembre

Sulla composizione dei materiali recuperati durante l’intervento, i volontari hanno elencato gli scarti più frequenti e qualche ritrovamento insolito: “Tra i materiali raccolti oggi, il polistirolo è stato senza dubbio il più abbondante, insieme a una vecchia tuta da immersione, una grande quantità di plastica, qualche copertone e pure 20 euro”.

In chiusura, l’associazione ha rivolto un ringraziamento a chi ha preso parte all’iniziativa e ha anticipato i prossimi passi in calendario: “Un ringraziamento speciale va ai volontari che, nonostante una mattina un po’ grigia e con qualche pioggerella, hanno partecipato attivamente alla nostra iniziativa. Grazie di cuore, senza di voi non potremmo realizzare quello che facciamo. Ci vediamo a dicembre per la prossima raccolta; magari cercheremo di organizzare due eventi questa volta, considerando anche l’attesa e molto partecipata raccolta di fine anno”.