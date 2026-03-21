 MessinAttiva ripulisce la spiaggia di via Circuito a Torre Faro

MessinAttiva ripulisce la spiaggia di via Circuito a Torre Faro

Redazione

MessinAttiva ripulisce la spiaggia di via Circuito a Torre Faro

sabato 21 Marzo 2026 - 10:22

Appuntamento oggi alle 15

Un nuovo appuntamento con la cura del territorio. I volontari di MessinAttiva si danno appuntamento oggi alle ore 15 per una missione di pulizia sulla spiaggia in zona Torre Faro.

L’attenzione si concentrerà questa volta sulla beach rock, una particolare formazione rocciosa affiorante sulla battigia, nata dalla cementificazione naturale di sabbia e detriti. Si tratta di un elemento prezioso per l’ecosistema costiero che, purtroppo, a seguito delle recenti mareggiate, è apparso durante l’ultimo sopralluogo completamente invaso dai rifiuti, con una massiccia presenza di plastiche e micro-detriti incastrati tra gli anfratti della roccia.

L’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza. Punto di incontro sarà in via Circuito 36, muniti di spirito di squadra e buona volontà. Sacchi e guanti saranno forniti dai volontari. Una bella occasione per stare insieme e agire concretamente per la bellezza del nostro territorio.

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