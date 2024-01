MessinAttiva ripulisce la spiaggia di via Palazzo a Torre Faro

Appuntamento alle 14.30 per chiunque voglia partecipare

Un pomeriggio dedicato alla pulizia della spiaggia di via Palazzo, 2 a Torre Faro, poco più avanti dell’ultimo intervento di qualche settimana fa. Così facendo i volontari vogliono percorrere una linea che attraversi i loro interventi passati. Infatti non è la prima volta che il gruppo fa visita alla spiaggia di Via Palazzo. Spesso si viene a creare un legame molto forte tra i volontari ed i luoghi su cui si interviene e per MessinAttiva è lo stesso.

L’appartenenza al territorio è la forza motrice di tutti gli interventi fatti in questi anni e il 2024 non sarà da meno.

Tutti coloro che vorranno partecipare potranno ritrovarsi sabato oggi alle ore 14:30 in via Palazzo, 2 a Torre Faro, portando con sé un paio di guanti e dei sacchi grandi (non neri). Se non si fosse in possesso di questi due elementi non fatevi problemi, perché in caso MessinAttiva si occuperà di fornire sia i guanti che i sacchi.

Messinaservizi Bene Comune provvederà al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti raccolti.

MessinAttiva è un movimento nato a novembre 2020 dalla volontà di alcuni giovani cittadini di unire le loro forze e prendersi cura in modo pratico della loro città. Stare a guardare e lamentarsi non è fruttuoso, per questo motivo MessinAttiva intraprende ciclicamente iniziative di pulizia delle spiagge di tutto il litorale messinese. Il movimento è aperto a tutti coloro che volessero impegnarsi attivamente in iniziative di questo genere.