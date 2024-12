Meteo. Allerta gialla per burrasca nel Messinese

Lo comunica il dipartimento regionale della Protezione civile siciliana

METEO MESSINA – Lo comunica il dipartimento regionale della Protezione civile siciliana. Un’allerta gialla per il territorio messinese, fino alle 24, con possibili temporali, venti forti, burrasche forti e mareggiate. In generale, rischi idrogeologici e idraulici.

8 dicembre, l’analisi del meteorologo Daniele Ingemi

Ecco cosa ha scritto il meteorologo di Tempostretto Daniele Ingemi in relazione a domenica 8 dicembre: “Il fronte freddo di questo ciclone in sviluppo sull’alto Tirreno transiterà molto velocemente sulla Sicilia, dispensando già in mattinata un passaggio rapido di piogge e rovesci che bagneranno tutto il nostro territorio, dai Nebrodi allo Stretto, inclusa l’area ionica. Subito dopo il passaggio del fronte forti venti da W-SW spazzeranno tutta la costa tirrenica, con raffiche capaci di toccare punte di 90 km/h nei punti più esposti delle Eolie. Dopo un momentaneo miglioramento, fra metà mattinata e orario centrale del giorno, fra il pomeriggio e la serata assisteremo ad un nuovo peggioramento del tempo, con piogge e rovesci ad intermittenza fra la costa tirrenica e lo Stretto di Messina. Non si possono escludere, in questa fase, neppure delle brevi grandinate. Attenzione alle forti raffiche di vento e alle mareggiate che in giornata sferzeranno tutta la costa tirrenica, creando fenomeni d’erosione, anche significativi. Il Tirreno diverrà agitato, fino a molto agitato a largo”.