“Le inchieste giudiziarie a Messina e l’incubo del verminaio”

sabato 06 Dicembre 2025 - 12:00

Il Pd parte dai casi Cuzzocrea e D'Alcontres, "nel rispetto della presunzione d'innocenza", per auspicare che si giunga "a conclusioni chiare e trasparenti"

MESSINA – Il Pd di Messina interviene sulle inchieste giudiziarie su Cuzzocrea e D’Alcontres. Ecco cosa scrive il Partito democratico con segretario provinciale Armando Hyerace: “Nel pieno rispetto della presunzione d’innocenza, ciò che emerge delinea ancora una volta un solco profondo nella nostra comunità, evocando definizioni come “verminaio”, che si sperava Messina si fosse definitivamente lasciata alle spalle. Il Partito democratico, da sempre impegnato nella difesa della legalità e dell’etica pubblica, auspica che le indagini in corso possano giungere rapidamente a conclusioni chiare e trasparenti. Solo così Messina potrà tornare a camminare a testa alta, libera da ombre e da narrazioni che continuano a ferirne l’immagine e la dignità”.

“Va ricostruito un clima di fiducia, soprattutto per i giovani”

E ancora: “Soprattutto, è necessario ricostruire un clima di fiducia: i giovani, più di tutti, avvertono il peso di una città percepita come priva di prospettive credibili e di opportunità concrete. Anche questa sfiducia li spinge ad andare altrove, impoverendo ulteriormente il nostro territorio. A loro, e a tutta la comunità messinese, dobbiamo il coraggio di un cambiamento autentico, fondato su trasparenza, responsabilità e buona politica”.

Un commento

  1. italia730 6 Dicembre 2025 12:31

    Si effettivamente il problema è “il clima di fiducia con i giovani”. Complimenti davvero !

