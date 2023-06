Meteo Messina, ci attende una settimana instabile e piovosa - Tempostretto

Attese precipitazioni anche consistenti; l’estate 2023 parte già azzoppata a causa della persistenza di una anomalia climatica

Come abbiamo già spiegato nei giorni scorsi, in questo nostro video, l’estate 2023 parte già azzoppata, causa la persistenza di una serie di anomalie climatiche, rese “stazionarie” dal sensibile rallentamento della “corrente a getto polare”, diretta conseguenza del riscaldamento dell’Artico. Difatti quella che si è appena aperta sarà una settimana dominata dall’instabilità, per il transito di una serie di linee d’instabilità e di sistemi frontali, che apporteranno diverse fasi piovose, specialmente sui settori tirrenici e lungo l’area dello Stretto di Messina.

Lunedì 12 giugno 2023

Giornata all’insegna dei cieli nuvolosi, a tratti anche molto nuvolosi, con associate piogge a carattere sparso e locali rovesci che bagneranno in maniera intermittente la zona tirrenica e il capoluogo, alternandosi a spazi di sole e pause asciutte. Tempo più asciutto e soleggiato sulla costa ionica, dove solo nel pomeriggio si potrebbe vedere qualche isolato fenomeno, in sconfinamento dai Peloritani. Solo fra il pomeriggio e la serata si assisterà a un deciso miglioramento, con residui fenomeni. Le temperature massime raggiungeranno i +24°C +25°C, le minime i +19°C. I venti soffieranno da deboli a moderati, prevalentemente da NW e N-NW. Mari poco mossi, con qualche increspatura in più sul Tirreno.

Martedì 13 giugno 2023

Al mattino ancora una residua instabilità sulla costa tirrenica e sull’area dello Stretto, con dei cumuli di passaggio che potranno apportare ancora qualche pioggia o locale rovescio, specie fra il milazzese e il capoluogo, alternata a spazi di sole, anche ampi. Tempo in deciso miglioramento in serata, con l’apertura di ampie schiarite. Ampie zone di sereno invece persisteranno sull’area ionica, a sud di Alì. Le temperature massime potranno toccare i +26°C, le minime invece i +19°C +20°C. Venti deboli settentrionali, da SE sulla costa ionica. Mari da quasi calmi a poco mossi.

Mercoledì 14 giugno 2023

Al mattino tempo asciutto e soleggiato, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio si assisterà ad un rapido aumento della nuvolosità, a partire da ovest, per il transito di un fronte caldo che porterà pure delle piogge. La perturbazione pare evolversi in una depressione, del tutto insolita per il mese di giugno, che causerà anche un sensibile rinforzo dei venti, soprattutto sul Tirreno. Non sono da escludere, entro la serata, dei temporali, da SW verso NE, che potrebbero coinvolgere il messinese tirrenico o lo Stretto, prima di allontanarsi verso la Calabria.

Giovedì 15 giugno 2023

La depressione dal basso Tirreno si sposterà sul mar Ionio, con una conseguente rotazione dei venti, che disponendosi dai quadranti settentrionali, apporteranno precipitazioni consistenti lungo tutto il litorale tirrenico messinese. Ma piogge e rovesci colpiranno pure la città, e non si escludono accumuli pluviometrici localmente consistenti. Soprattutto se il minimo passerà molto vicino alla costa del messinese, con un corpo nuvoloso spiraliforme che concentrerà il grosso delle precipitazioni proprio sul nord-est della Sicilia. Entra sera, con il minimo in spostamento sullo Ionio, arriveranno le precipitazioni intermittenti, causate dall’interazione del flusso umido da NW con la dorsale dei Peloritani (un classico pluviometrico per la città dello Stretto).