Altra passata di piogge e temporali, fenomeni a tratti intensi

L’estate non fa neanche in tempo ad archiviare la fase di instabilità che ha caratterizzato il periodo di Ferragosto che un nuovo peggioramento si appresta ad interessare nuovamente la nostra isola, incluso il territorio messinese. Stavolta l’ondata di maltempo sarà causata dal lento scivolamento, verso il Canale di Sicilia, di una circolazione di bassa pressione in quota (ora sulla Sardegna), con un associato nucleo di aria fredda in quota, nella libera atmosfera. Sarà proprio la presenza di questa “sacca di aria più fredda” in quota ad enfatizzare l’instabilità. Specie sopra il mar Tirreno, dove i fortissimi contrasti termici fra l’aria fredda in quota e la superficie del mare particolarmente calda (+28°C) agevoleranno il rapido sviluppo di fortissime correnti ascensionali (moti convettivi), che metteranno le basi per la nascita di imponenti “cellule temporalesche”, foriere di piogge e temporali. Queste "torri di vapore acqueo" potranno elevarsi fino a 12 km di altezza.

Secondo le ultimissime simulazioni modellistiche, nel corso della mattinata di oggi, lunedì 20 agosto, questa circolazione depressionaria in quota scivolerà sul Canale di Sicilia, favorendo un peggioramento delle condizioni meteorologiche un po' su quasi tutta la Sicilia. Lungo la parte anteriore di questa circolazione di bassa pressione, attiva in quota, si attiverà un flusso di umide correnti meridionali in quota che determinerà sin da subito un rapido aumento della copertura nuvolosa, accompagnata dall’avvento di piogge sparse, qualche rovescio e locali manifestazioni temporalesche, a tratti anche di moderata o forte intensità, ma molto localizzate. Stando alla lettura dei modelli matematici, con quel tipo di traiettoria, i temporali più intensi si dovrebbero sviluppare proprio sul basso Tirreno e nel tratto eoliano, dove peraltro i cumulonembi avranno a disposizione un significativo quantitativo di “energia termica”, legata al calore latente sprigionato dai mari parecchio caldi in superficie. Ma alcuni di questi temporali che si svilupperanno sul Tirreno rischiano di poter sconfinare lungo i litorali della costa tirrenica, a causa della presenza in quota di una ritornante da Est e E-NE che spingerà le nubi temporalesche verso le limitrofe aree costiere.

Ma piogge, rovesci e qualche temporale, seppur di breve durata, raggiungeranno pure l’area dello Stretto di Messina e la costa ionica che sarà interessata dalla risalita di nubi medio-basse fin dal mattino. Nel pomeriggio è atteso un miglioramento, anche se per le aree tirreniche sarà solo temporaneo, in atteso di un nuovo peggioramento dalla serata, per qualche altro rovescio sparso in arrivo dal mare. In caso di temporale si consiglia di non rimanere in luoghi all'aperto, come le spiagge, visto l'intensa attività elettrica che accompagnerà questi temporali estivi. Le temperature subiranno un ulteriore diminuzione, specie durante il passaggio delle piogge e dei temporali. I venti spireranno deboli, inizialmente meridionali, ma tendenti a ruotare dai quadranti settentrionali, a partire dal pomeriggio. Mari da quasi calmi a poco mossi. La giornata di martedì 21 agosto sarà caratterizzata ancora da una residua instabilità, nonostante le schiarite e gli spazi soleggiati che si vedranno in mattinata. L’insistenza di un umido flusso di correnti dai quadranti settentrionali che durante le ore centrali del giorno favorirà lo sviluppo di qualche temporale di calore sui rilievi, specie fra Nebrodi e Peloritani. Alcuni di questi temporali potrebbero sconfinare sulle sottostanti aree costiere, anche se in genere si tratterà di fenomeni molto localizzati e di breve durata. Venti da deboli a moderati dai quadranti settentrionali e mari generalmente poco mossi.