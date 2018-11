Domani tornano le piogge da maestrale, migliora venerdì ma domenica..

Dopo il passaggio del fronte freddo di ieri sera, che ha sancito la fine dell’umido e tiepido flusso di ostro e libeccio che fra lunedì 19 e martedì 20 ha prodotto piogge e pure delle brevi manifestazioni temporalesche, il graduale rialzo dei valori barici al suolo ha messo le basi per un significativo miglioramento del tempo, con il ritorno del sole e dei cieli poco nuvolosi. Ma nonostante questo miglioramento, e il progressivo avvicinamento dal Mediterraneo occidentale di un promontorio anticiclonico di carattere mobile, la giornata di domani, giovedì 22 novembre, rischia di essere “macchiata” dal veloce passaggio di una infiltrazione di aria umida in quota, trasportata da un debole flusso di correnti nord-occidentali (maestrale), che dalla Sardegna si estenderà fino alla Sicilia e allo Ionio. Generalmente in queste situazioni il “forcing” orografico prodotto dai venti di NO che impattano sui rilievi della Sicilia settentrionale (Nebrodi e Peloritani) e della Calabria (Serre e Aspromonte) può favorire la formazione di locali annuvolamenti cumuliformi, in prossimità dei rilievi calabresi e dei nostri Peloritani, capaci di dare la stura a brevi rovesci e a qualche veloce e ben localizzato piovasco, in rapida dissipazione sullo Stretto.

Pertanto domani, al mattino, assisteremo a condizioni di variabilità, con annuvolamenti, anche a tratti compatti, alternati a rapide schiarite e spazi di sole. Il rischio di vedere eventuali precipitazioni sarà elevato al primo mattino sulle coste tirreniche, e dalla tarda mattinata pure sullo Stretto di Messina, anche se come detto si tratterà di fenomeni passeggeri, di breve durata, ma soprattutto molto localizzati. Saranno i quartieri della zona centrale e settentrionale ad essere maggiormente coinvolti da questi fenomeni intermittenti. Sulla costa ionica invece tempo bello e asciutto, con cieli generalmente poco nuvolosi, o al più parzialmente nuvolosi. Dal pomeriggio ampie schiarite un po' ovunque. Le temperature sono previste in diminuzione, con minime a cavallo dei +14°C. Venti deboli da NO e mari poco mossi.

Da venerdì 23 novembre il promontorio anticiclonico di carattere mobile presente sul bacino occidentale raggiungerà pure i nostri mari, attorno la Sicilia, portando una maggiore stabilità atmosferica, in un contesto climatico ancora tipicamente autunnale, con cieli generalmente poco nuvolosi o al più parzialmente nuvolosi. Nel corso della giornata è atteso il transito di nubi alte e stratificate che potranno velare o coprire temporaneamente parte della volta celeste. Da notare come, già a partire dalla tarda mattinata, i venti al suolo, piuttosto deboli se non addirittura assenti, cominceranno a ruotare da Sud e S-SE, favorendo un aumento delle temperature e indicando l’avvicinamento di un nuovo peggioramento alla Sicilia. Peggioramento che dovrebbe coinvolgerci non prima della giornata di domenica 25 novembre. Ma di questo ne parleremo al prossimo aggiornamento.

Daniele Ingemi