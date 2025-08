Meteo: weekend più stabile con massime sui +30°C, poi un po’ di instabilità

Ecco che cosa ci aspetta nei prossimi giorni e le tendenze per la prossima settimana

Dopo un inizio settimana all’insegna delle correnti atlantiche e dell’instabilità, come avevamo previsto la scorsa settimana, l’estate ora tornerà sui suoi regolari canoni stagionali. I venti atlantici, con un sostenuto maestrale, mercoledì hanno provocato un calo termico di oltre -12°C che ha spinto le temperature su valori di poco sotto la media del periodo. Da sabato si tornerà a lambire i +30°C, ma senza troppi eccessi.

Sabato 2 agosto 2025

Sarà una giornata dal tipico tempo estivo, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima caldo e ben soleggiato per l’intera giornata. Al calar della sera qualche nube si potrebbe affacciare sui rilievi che circondano lo Stretto di Messina. Le temperature massime in città non supereranno i +29°C +30°C, mentre le minime si attesteranno sui +22°C +23°C. Venti deboli a regime di brezza, con prevalenza del grecale lungo lo Stretto e sulle coste tirreniche, mentre una ventilazione di ostro e scirocco prevarrà sul litorale ionico. Mari quasi calmi, poco mosso lo Stretto e lo Ionio.

Domenica 3 agosto 2025

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche innocuo annuvolamento di passaggio lungo lo Stretto. Le temperature massime subiranno un lieve aumento, con punte di oltre +30°C in città, e valori anche sopra i +32°C in provincia. Sulle coste soffieranno le brezze, con il “vento cavaliere” pronto a rafforzarsi sullo Stretto. I mari si presenteranno quasi calmi, da poco mosso a mosso lo Stretto nella sua bocca più meridionale.

Tendenza per la prossima settimana

Lunedì 4 agosto 2025 un cedimento in quota dell’alta pressione potrebbe favorire, durante le ore centrali del giorno, lo sviluppo di improvvisi temporali di calore sui rilievi dell’entroterra. Non si esclude la possibilità di sconfinamenti fin sull’area ionica. Per il proseguo di settimana si prevede una intensificazione dell’anticiclone africano che potrebbe riportare un po’ di caldo umido fino alla fine della prima decade di agosto.