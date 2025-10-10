Meteo Weekend: verso un fine settimana molto mite, ma disturbato da nubi irregolari

Le previsioni del tempo

In queste ore la rottura di una grande onda di Rossby (le grandi onde atmosferiche che dettano il tempo sull’Europa) sulla parte occidentale del vecchio continente ha originato un imponente anticiclone di blocco, che posizionerà i propri massimi sulle Isole Britanniche. L’area del Mediterraneo, in particolare Sardegna e Sicilia, rimarranno ai margini di questa struttura di alta pressione, risentendo di una umida, ma pur sempre molto tiepida, ventilazione orientale, attiva sul bordo più meridionale di questo blocco sul Regno Unito. Nel frattempo, più ad ovest, sul Mare a sud delle Baleari, sta rimanendo incastrata, sotto tale blocco, una goccia fredda in quota (dagli spagnoli chiamata DANA), che sta causando forti temporali fra le coste mediterranee spagnole, e lo sviluppo di grossi sistemi temporaleschi fra il Canale di Sardegna e il basso Tirreno più occidentale. Per fortuna questi sistemi convettivi non ci interesseranno direttamente nel corso del weekend, ma gli outflow (ossia le correnti in uscita da questi temporali) da essi prodotti potrebbero generare della nuvolosità alta e stratificata (cirri, cirrostrati, altocumuli) che potrebbe sporcare il cielo nel corso del fine settimana.

Sabato 11 ottobre 2025

Ci attende una giornata con un cielo poco nuvoloso sulle coste tirreniche e sullo Stretto di Messina, mentre sull’area ionica avremo degli spazi soleggiati alternati a nubi irregolari, con qualche nuvola bassa sul versante orientale dei Peloritani. Clima molto mite di giorno, con temperature massime che si spingeranno oltre la soglia dei +23°C +24°C, con punte sui +25°C. Il caldo si avvertirà pure in montagna, con valori sopra i +20°C.Venti deboli variabili di brezza sulle coste e mari quasi calmi.

Si nota il grosso anticiclone posizionato sulle Isole Britanniche.

Domenica 12 ottobre 2025

Al mattino prevarranno i cieli poco nuvolosi, con ampi tratti di cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Durante la mattinata avremo un aumento della nuvolosità, ad iniziare dalla zona ionica, in estensione allo Stretto e alla fascia tirrenica. Nel corso del pomeriggio non si esclude qualche episodica goccia di pioggia, ma localizzata sulle aree più interne del lato ionico della provincia. Il clima anche domenica rimarrà mite, con massime sui +23°C, localmente anche +24°C. Venti deboli, da Sud nello Stretto, da nord-est sulla costa tirrenica. Mari quasi calmi o poco mossi.

Tendenza per la prossima settimana

Le giornate di lunedì e martedì si apriranno con una certa variabilità, tipica di ottobre, fatta di momenti soleggiati, alternati a corrucciamenti e nuvolosità irregolare, che comunque non produrrà fenomeni di rilievo. Fra mercoledì e venerdì prossimo bisognerà seguire con un certo interesse i movimenti di quella goccia fredda alla deriva sul basso Mediterraneo. Se si avvicinerà ad ovest della Sicilia anche da noi si potrebbe aprire la strada per un peggioramento concreto, con piogge e temporali, maggiormente probabili sulla costa ionica. Se questa DANA rimarrà incastrata vicino la Sicilia, come visto in qualche scenario modellistico, l’Isola si dovrà preparare ad affrontare un’ondata di maltempo molto seria. Ma nei prossimi giorni ci torneremo, con maggiori dettagli.