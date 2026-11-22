Il collegamento costiero promette di saltare il traffico sulla lunga distanza, ma tra manovre di attracco, trasbordi, correnti dello Stretto, scelta dei mezzi e tempi burocratici il margine di convenienza per i pendolari è tutto da dimostrare

Quando si immagina di salire a bordo di un battello a Torre Faro e scendere a Tremestieri lasciando sotto il traffico da una parte all’altra della città, il vantaggio appare immediato sulla carta. Nella pratica quotidiana di un pendolare, però, il viaggio non comincia sul pontile e non finisce sulla banchina. Bisogna raggiungere l’approdo, aspettare la corsa, sopportare le manovre di ormeggio in uno specchio d’acqua mosso e spesso prendere un secondo mezzo per arrivare a scuola, in ufficio o in ospedale. Mettere a confronto la Metromare con gli autobus Atm e il tram lungo i circa 21 chilometri dell’asse longitudinale di Messina serve a capire dove il mare fa davvero guadagnare tempo e dove invece rischia di perderlo.

Tempi reali a confronto e peso delle fermate ravvicinate

Sulla tratta da Torre Faro al centro, all’altezza del Molo Rizzo, un mezzo veloce che naviga a 20 o 25 nodi impiega tra i 22 e i 28 minuti considerando anche una sosta intermedia a Fiumara Guardia. Se però si calcola il percorso porta a porta con l’accesso all’imbarco, l’attesa e l’eventuale trasbordo verso il centro, i minuti diventano tra 35 e 45: un tempo simile a quello di un autobus Atm della linea 1 Shuttle, che oscilla tra 35 e 50 minuti a seconda del traffico sul viale della Libertà, o alla combinazione tra bus fino ad Annunziata e tram (quando era in linea e quando verrà riattivato), che richiede tempi simili.

Lo stesso discorso vale per il tratto tra Molo Rizzo e Tremestieri, lungo circa 8 chilometri e mezzo. In mare, con una fermata a Santa Cecilia, il battello impiegherebbe tra 18 e 22 minuti di navigazione e manovra, che salgono a 30 o 40 minuti porta a porta, contro i 25 o 40 minuti dell’autobus lungo via La Farina e la Statale 114 o quelli del tram fino a Gazzi con coincidenza su gomma. Il mare diventerebbe competitivo solo nell’attraversamento integrale da Torre Faro a Tremestieri nelle ore di punta, quando il viaggio porta a porta potrebbe attestarsi tra 55 e 70 minuti contro i 65 o 90 minuti dell’autobus o i 65 o 80 minuti della combinazione tram e bus.

A rallentare la linea sono soprattutto le fermate ravvicinate. Per entrare in sicurezza in un approdo dello Stretto, rallentare, ormeggiare, far salire e scendere i passeggeri e ripartire servono almeno cinque minuti a scalo. Con cinque fermate, tra 20 e 25 minuti se ne vanno soltanto in manovre, riducendo il vantaggio della velocità di crociera. Negli spostamenti brevi tra quartieri vicini e il centro, raggiungere il pontile e attendere una corsa con frequenze presumibilmente non inferiori ai 30 o 45 minuti rischia di far perdere più tempo rispetto ai mezzi su gomma e al tram.

Correnti, mareggiate e criticità dei cinque approdi

Lo Stretto di Messina non è un bacino calmo, ma un canale in cui le correnti di marea raggiungono i 5 o 6 nodi, accompagnate da vortici locali e da venti incanalati di scirocco e tramontana. In questo scenario i cinque scali previsti presentano condizioni molto diverse tra loro. Il Molo Rizzo, inserito nel porto storico, gode di acque riparate e non presenta criticità meteomarine rilevanti, ma deve fare i conti con spazi di manovra stretti e con la convivenza con traghetti, aliscafi per la Calabria e navi da crociera nelle ore di punta. Anche Tremestieri è protetto dalle dighe foranee, ma soffre la risacca in caso di scirocco forte, tende a insabbiarsi all’imboccatura e impone di separare i pedoni dal traffico dei mezzi pesanti e delle navi per i veicoli.

Le difficoltà maggiori riguardano però gli scali esposti. A Torre Faro, nel punto di massima strozzatura tra Sicilia e Calabria, la corrente laterale cambia verso ogni sei ore e spinge con forza sullo scafo durante l’accosto, mentre la vicinanza con la riserva naturale di Capo Peloro impone cautela ambientale e limita la possibilità di realizzare grandi opere fisse di protezione. Fiumara Guardia e Santa Cecilia affacciano su litorali aperti, battuti da onde corte e ripide di scirocco e grecale: senza ripari adeguati, l’accosto con onda al traverso di uno o un metro e mezzo diventa rischioso sulle passerelle e costringe a saltare le fermate nelle giornate peggiori, togliendo affidabilità al servizio nei mesi invernali. A Santa Cecilia andrebbe inoltre monitorato l’impatto sull’erosione costiera in una fascia urbana già fragile.

Quali navi servirebbero per reggere lo Stretto

Per una linea costiera con cinque fermate e correnti sostenute, i classici aliscafi non sono la scelta più adatta perché nascono per collegamenti diretti senza scali intermedi e mal si adattano alle soste frequenti, alle manovre ravvicinate e ai continui cambi di assetto. Servirebbero battelli veloci intorno ai 150-200 posti, maneggevoli e compatibili con gli approdi costieri, in grado di operare con continuità anche dove gli spazi di manovra e i fondali sono più impegnativi.

Scendere a barche più piccole potrebbe sembrare logico per evitare il rischio che molte corse viaggino mezze vuote, ma un mezzo ridotto soffre di più il mare e le correnti dello Stretto, ha meno margine di tenuta sull’onda e non fa calare in proporzione i costi di equipaggio e gestione.

C’è quindi il problema delle risorse per la flotta: due mezzi operativi più una riserva possono costare tra 12 e 15 milioni di euro, una cifra che non rientra nei 15 milioni chiesti per i pontili e che richiede canali di finanziamento distinti o un bando che metta i mezzi in capo all’armatore.

Autorizzazioni e tempi burocratici tra cantieri e pareri

Anche ammesso che i 15 milioni arrivino senza tagli, il cantiere non può partire dall’oggi al domani. Il progetto redatto tre anni fa va aggiornato ai prezzari vigenti e alle norme del codice degli appalti, dopo entra in gioco la conferenza dei servizi con i pareri vincolanti. Poi la gara d’appalto, i lavori e i collaudi, prima di vedere il servizio in funzione potrebbero trascorrere molti anni.