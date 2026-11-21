L'attivista contro il femminicidio Rosalba Castelli all'Università con il braccialetto di Sara Campanella

Messina – E’ stata in decine di scuole in Sicilia, ha incontrato ragazzi di ogni età, insegnanti, famiglie di vittime di violenza, comunità. Ha percorso chilometri, attraversato boschi, ha portato nelle scuole il senso del cammino, delle difficoltà che vi si incontrano e della possibilità di superarli come messaggio per educare alla non violenza di genere. In ogni luogo ha portato il nome di una vittima di violenza, una donna che ha perso la vita e della quale troppo presto si è perso il ricordo, perché il luogo tappa del suo cammino potesse adottarla e darle nuova vita nel ricordo.

Rosalba Castelli riporta Sara Campanella a Messina

Rosalba Castelli, attivista contro il femminicidio in Sicilia con Orme d’Ombra, farà tappa a Messina nella giornata dedicata alla violenza di genere ed ha un messaggio speciale. Quello della mamma di Sara Campanella. Quello della stessa giovane, che ha pagato con la vita il suo no. Rosalba ha infatti al polso il bracciale della 24enne uccisa a Messina, all’uscita del Policlinico dove studiava per laurearsi in medicina, donatole dalla mamma di Sara. “Portalo con te – le ha detto Cetty Zaccaria – Sara amava viaggiare.

Il programma della tappa messinese

La tappa messinese comincia martedì 24 novembre. Alle 9.30 Rosalba Castelli incontrerà i ragazzi e le ragazze dei licei Archimede e Basile mentre alle 15 i giovani e le giovani della città negli spazi del Centro “E-si-ci.sto”, a Villa Dante. Mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Castelli sarà impegnata al mattino nella manifestazione cittadina di Messina. Al termine della manifestazione, i nastri ricamati in memoria di Sara Campanella e Lorena Quaranta saranno collocati temporaneamente presso l’installazione realizzata nel cortile del Rettorato, intitolato alle due studentesse. Nei giorni successivi i nastri saranno esposti in un’apposita bacheca all’interno di un’aula studio del Policlinico Universitario “G. Martino”, sede nella quale le due studentesse hanno svolto attività didattica.

Il cammino di Orme d’Ombra

Ad oggi Rosalba ha all’attivo un cammino record: 100 scuole, 100 vite, 100 giorni. La cifra delle scuole diventa traguardo concreto per Orme d’ombra: 48 incontrate in Sardegna nel 2025 e 52 in Sicilia al 20 novembre 2026. Cento scuole raggiunte in due anni da Rosalba Castelli, una sola donna in cammino, che porta di persona nelle classi i nomi e le storie delle donne vittime di femminicidio. Dopo circa 60 giorni di cammino siciliano il viaggio continua: altre scuole, altre comunità e altra strada da percorrere. Le cento scuole non sono un punto di arrivo, ma cento occasioni di educazione, memoria e responsabilità collettiva. Orme d’ombra è un progetto dell’associazione torinese Artemixia APS ETS, cofinanziato con i fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Tra gli studenti a Catania

Nel pomeriggio del 25 novembre Rosalba Castelli raggiungerà Catania, dove alle 17 interverrà all’assemblea cittadina contro la violenza maschile e contro i femminicidi in piazza Federico di Svezia, organizzata da La Città Felice, Rete Antiviolenza Ragna-Tela e UDI. Nella piazzetta si trova l’albero piantato in memoria di Valentina Giunta, uccisa dal figlio: proprio in quel luogo sarà deposto un solo nastro, quello con il nome di Valentina ricamato, nel rispetto di uno spazio già consacrato alla sua memoria. Giovedì 26 novembre alle 11.30, l’attivista incontrerà il corpo studentesco del Liceo Spedalieri di Catania. Durante l’incontro saranno deposti i nastri dedicati a Veronica Valenti, trentenne uccisa nel 2014 a Catania dall’ex fidanzato, e a Vera Schiopu, uccisa nel 2023 a 25 anni a Ramacca, nel Catanese. Due storie che chiamano le nuove generazioni a interrogarsi sulla violenza nelle relazioni e sull’importanza della verità e della responsabilità.

Nel nome di Alessandra Bruno e Concetta Di Pasquale

Venerdì 27 novembre, al Palazzo della Cultura di Catania, Rosalba Castelli parteciperà a un incontro organizzato dalla Città e rivolto a studentɜ delle scuole secondarie di I e II grado del Comune etneo. Qui saranno deposti i nastri con i nomi di Alessandra Bruno, 49 anni, madre, morta nel giugno 2026 in seguito alla violenta aggressione del marito a Misterbianco, e di Concetta Di Pasquale, 79 anni, uccisa dal marito nel Catanese nel 2020. Due generazioni diverse, per ricordare che la violenza contro le donne non conosce età.

Novara di Sicilia adotta Mariella Chiari

La settimana appena conclusa ha lasciato altre orme di memoria tra i borghi del Messinese. A Novara di Sicilia, l’Istituto Comprensivo ha accolto il nome di Mariella Chiari, cantato dalle bambine e dai bambini della scuola dell’infanzia e primaria insieme allɜ studentɜ della secondaria di I grado. Sulla Rocca Salvatesta, a 1.349 metri di altitudine, è stato deposto il nastro di Lucia Marino, di Siracusa. Sarà ricamato anche il nome della madre, Francesca Oliva: Tindaro Bertolami, presidente del CAI di Novara di Sicilia, si è impegnato a tornare in vetta per portare anche il suo nastro.

Le altre tappe messinesi

Alla Cupola Rosata di Rodi Milici è stato deposto il nome di Daniela Luminita Coman, insieme alle donne del Trekking in Rosa di Castroreale, alla vicesindaca Chiara Giuttari e al sindaco di Rodi Milici, Eugenio Aliberti. A Castroreale, la marcia dellɜ studentɜ dell’IISS “E. Medi” ha accompagnato il nastro di Martina Carbonaro; quello di Amina Sailouhi è stato affidato alla Biblioteca Comunale Artemisia con la scuola secondaria di I grado, mentre il nome di Santa Trovato è stato portato sulla Torre di Federico II. A Barcellona Pozzo di Gotto tre altri nomi sono diventati memoria condivisa: Concetta Gioè al Liceo Ginnasio “L. Valli”, Ewa Kaminska al plesso Palacultura dell’I.I.S. “Medi” ed Emma Teresa Meneghetti all’Università della Terza Età. A Vulcano è prevista la deposizione del nastro dedicato a Zinoviya Knihnitska e a Lipari quella del nastro dedicato a Daniela Zinnanti. A poco meno di un mese dalla conclusione del suo cammino, Rosalba Castelli attraversa i territori della Sicilia con un bagaglio sempre più pesante.

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