L'emendamento alla Legge di bilancio presentato a Roma dal deputato Francesco Gallo tra approdi a terra e incognite sui costi di gestione

Un’idea nata qualche anno fa, arrivata a un livello progettuale avanzato e rimasta finora sulla carta. Adesso il progetto della Metromare di Messina torna al centro dell’agenda politica grazie all’emendamento alla Legge di bilancio presentato a Roma dal deputato Francesco Gallo, presentato insieme al sindaco Federico Basile, con l’obiettivo di ottenere 15 milioni di euro per realizzare cinque stazioni e altrettanti approdi lungo la costa: Torre Faro, Fiumara Guardia, Molo Rizzo, Santa Cecilia e Tremestieri. Dopo l’ipotesi di inserire l’opera tra gli interventi collegati alla costruzione del Ponte sullo Stretto, l’amministrazione prova così a rendere autonomo il percorso. Proprio l’arrivo potenziale di questo finanziamento impone però di guardare oltre il taglio del nastro delle opere a terra, affrontando con realismo i conti della gestione quotidiana e i rischi amministrativi che potrebbero frenare o ridimensionare l’intervento.

Critiche e dubbi negli anni scorsi

Il dibattito sulla Metromare non nasce oggi e non è privo di perplessità già emerse in passato su costi, tempi e utilità pratica del collegamento. Negli anni scorsi diverse voci avevano già messo in discussione l’impianto del progetto con giudizi negativi. Critiche già sollevate all’epoca e che oggi tornano d’attualità nel momento in cui si prova a sbloccare i fondi per le opere.

Stime iniziali e cifra richiesta per gli approdi

Nel gennaio 2024, in occasione della presentazione del progetto di fattibilità in commissione consiliare, la stima complessiva per le opere si aggirava intorno ai 18 milioni di euro, mentre oggi con l’emendamento si chiedono 15 milioni per i cinque approdi. Essendo valutazioni di massima legate alla fase progettuale, non è escluso che i 15 milioni possano comunque bastare se i conti iniziali erano ampi o se i rincari sui materiali e sulle opere marittime non assorbono l’intero margine, anche se una revisione dei prezzi può sempre rendere il quadro più stretto.

Resta fermo il punto di partenza: quei 15 milioni servono per le infrastrutture a terra e non coprono né l’acquisto dei mezzi navali né i costi per farli viaggiare. Con una media di circa 3 milioni di euro a fermata, la cifra mira a sistemare o realizzare i pontili lungo una costa esposta a correnti e mareggiate, ma non mette al riparo dal rischio di dover procedere a lotti o di fare scelte selettive se le risorse dovessero risultare tirate.

Quanto costa far navigare i battelli ogni giorno

Anche quando i pontili fossero pronti, il vero banco di prova resta il costo di esercizio. Un collegamento marittimo veloce ha spese fisse ben più alte rispetto a un autobus o a un tram. Per dare un servizio utile ai pendolari e non limitarsi a qualche corsa occasionale, servirebbe una frequenza regolare nelle fasce principali della giornata, con almeno due imbarcazioni veloci da 150 o 200 posti in linea e una terza unità di riserva per manutenzioni e imprevisti.

Sui circa 21 chilometri tra Torre Faro e Tremestieri, far girare un servizio simile può arrivare a costare nell’ordine dei 4 o 5 milioni di euro l’anno, considerando che il trasporto marittimo veloce pesa tra equipaggi su turni, carburante nelle manovre contro corrente, noleggio o ammortamento dei mezzi, assicurazioni, manutenzioni e gestione degli scali. Nello studio di fattibilità del gennaio 2024 erano stati indicati presunti ricavi di circa 1 milione pareggiati da costi di gestione sulla stessa cifra, numeri però che appaiono molto bassi rispetto alle spese reali di personale marittimo, consumi e manutenzione di imbarcazioni veloci e che espongono a dubbi concreti se messe alla prova dei bilanci quotidiani.

Biglietti, ricavi reali e peso sui conti pubblici

Il confronto con le tariffe cittadine rende ancora più evidente la sfida economica. Su autobus e tram Atm un biglietto ordinario costa 1,50 euro e l’abbonamento mensile standard è a 35 euro, per non parlare del fatto che negli ultimi anni, con la campagna “Move Me”, il costo è stato prima di 20, poi 50 e ora appena 70 euro annuali. Per attirare pendolari abituali senza spaventarli con il prezzo, la tariffa della Metromare dovrebbe restare contenuta, nell’ordine dei 2 euro a tratta o al massimo 2.50. A questi livelli, però, i soli incassi dei biglietti coprono solo una quota minima delle spese complessive, anche perché per avvicinarsi a numeri importanti servirebbero centinaia di migliaia di passeggeri l’anno con una presenza costante anche nei mesi invernali, quando il mare è meno clemente e la domanda cala.

Se il biglietto venisse fissato più in alto, per esempio tra 5 e 8 euro, il ricavo unitario salirebbe ma si restringerebbe il bacino dei lavoratori e degli studenti, spostando l’interesse verso turisti o visitatori stagionali, che a Messina sono ancora pochi. Senza una copertura pubblica continuativa nel contratto di servizio del trasporto locale, il rischio è di costruire gli approdi e poi dover fare i conti con risorse insufficienti per mantenere attivo il servizio tutto l’anno.

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