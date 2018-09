Furci. Vigili urbani, stop auto: in servizio in centro con bici elettrica

FURCI SICULO. I vigili urbani da oggi si sposeranno in centro con una bici elettrica. Il mezzo è stato messo a disposizione dall’Unione dei Comuni delle Valli Joniche, che ha noleggiato da una ditta di Limna, in via sperimentale, 11 biciclette, una per ognuno paese membro (costo 2mila e 200 euro Iva compresa).

L'intenzione – ha spiegato il presidente Carpo – è quella di sensibilizzare le amministrazioni e i cittadini all'uso dei mezzi ecologici”. Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore alla Viabilità di Furci, Francesco Moschella: “La bicicletta con pedalata assistita – ha detto - sostituirà la macchina di servizio della Polizia Municipale all’interno del centro abitato come segno di sensibilizzazione verso l’ecologia”.