"Mi candido a Taormina": De Luca tentato dal poker della quarta fascia tricolore - Tempostretto

Ancora un'ipotesi su cui sta riflettendo il candidato alla presidenza della Regione

Cateno De Luca non riesce mai a non guardare avanti. A non pensare a nuovi progetti. E non gli basta puntare a strutturare il nuovo movimento che si contende il primato in Sicilia. Così, tra un attacco a Schifani e un riconoscimento della sconfitta per la presidenza della Regione, pur nell’indiscutibile successo, ha lanciato sotto il palco di Fiumedinisi post comizio un’ipotesi: “Potrei candidarmi a Taormina. La fascia tricolore è per me il primo amore. Ci sto pensando. Riferimento di tutta la Sicilia, Taormina ha bisogno di uno strappo. Sarebbe, come al solito, un lavoro limitato per fare il lavoro sporco, mettendo a disposizione la mia esperienza”.

Da sempre legato a Taormina, De Luca potrebbe dunque ambire a indossare per la quarta volta la fascia tricolore dopo Fiumedinisi, Santa Teresa di Riva e Messina: “La mia passione è la municipalità ed è un’ipotesi in campo”.

Gli altri elementi emersi oggi sono la volontà di strutturare il suo “movimento di territorio”, con i meccanismi di selezione delle classi dirigenti dei partiti di massa del Novecento e l’invito alla giunta Basile a non abbassare la guardia: “Nessun calo di tensione sarebbe da me tollerato. Ho preso questo impegno per Messina”,

