Milazzo: 335 mila euro dal Gac per il recupero del Palischermo

Arriva il semaforo verde della giunta municipale di Milazzo al progetto di recupero e musealizzazione del Palischermo San Tommaso nell’area esterna dell’ex asilo Calcagno: un’approvazione resa possibile dalle risorse, 335 mila euro, messe a disposizione dal Gac – Gruppo Azione Costiera. Con la Soprintendenza di Messina è stato definito un progetto esecutivo già autorizzato, che prevede lo spostamento dell’imbarcazione da piazza San Papino e la piena rifunzionalizzazione delle due sale al piano superiore dell’immobile, ampliando l’offerta culturale cittadina in chiave di valorizzazione delle arti marinare.

Trasferimento del Palischermo e allestimento museale

Il barcone sarà scomposto da una ditta specializzata in tre sezioni di circa sei metri, irrigidite da telai metallici per consentirne il trasferimento e la ricomposizione nell’area dedicata, dove sarà conservato e fruibile secondo criteri di corretta musealizzazione. Il cortile, oggi in disuso, sarà rifatto con pavimentazione drenante, nuovo impianto di illuminazione esterna e una copertura protettiva per garantire nel tempo la tutela del Palischermo San Tommaso, trasformandosi in un museo delle arti marinare all’aperto, in continuità con l’allestimento già presente all’interno dell’ex asilo Calcagno.

L’assessore Santi Romagnolo ha spiegato: «Il trasferimento avverrà a settembre consentendo così il prosieguo dei lavori di restyling di piazza San Papino che in questo momento stanno interessando la parte prospiciente l’ingresso della chiesa. Della somma ottenuta, solo 82 mila euro saranno impegnate per il recupero e il trasferimento, mentre 152 per la “musealizzazione” che prevede anche una copertura artistica a forma di onda. Il resto delle somme sono imputate all’allestimento delle due stanze immersive presenti al piano superiore, collaudo, sorveglianza archeologica e altro oneri».